Elenco do São Paulo tem folga após vitória contra o Grêmio no Morumbi

O São Paulo ganhou folga, hoje (22), após vencer o Grêmio por 3 a 0 no Morumbi na noite deste último sábado. O duelo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco tricolor irá se reapresentar amanhã e vai treinar no período da manhã, a partir das 10h30 (de Brasília), já visando o clássico do meio de semana. A equipe de Dorival Júnior volta a campo na próxima quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão.

Para este compromisso, o técnico Dorival Júnior deve ter uma dor de cabeça a mais para escalar o meio-campo. Pablo Maia recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e está suspenso. Além dele, Luan, que não foi relacionado nos últimos dois jogos, está com dores musculares, segundo o clube, e pode seguir sendo desfalque.

Com isso, Gabriel Neves e Jhegson Méndez podem passar a ser opções para compor a intermediária. O equatoriano, inclusive, não entra em campo com a camisa do São Paulo desde o dia 25 de julho, quando entrou na reta final do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.