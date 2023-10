Elenco do Santos aquece com camisa especial em homenagem a Pelé

No aquecimento para a partida contra o Internacional, o elenco do Santos aqueceu com uma camisa em homenagem a Pelé. O Rei completaria 83 anos nessa segunda-feira, 23 de outubro.

Na vestimenta utilizada pelos jogadores estava estampado os dizeres "Eterno Rei" com a foto do maior jogador da história do futebol. Durante o duelo, os jogadores estão disputando a partida com o símbolo do infinito em referência ao ídolo santista.

Hoje, nossos atletas entraram para o aquecimento com uma camisa especial em homenagem ao eterno e infinito Rei Pelé, que faria aniversário amanhã. Uma saudade enorme, Rei. ?? pic.twitter.com/RnzdMR0pFG ? Santos FC (@SantosFC) October 22, 2023

No duelo deste domingo, o Santos busca sair da zona de rebaixamento. Na 18ª colocação, o Santos está com 30 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro clube fora do Z4.

O confronto contra o Internacional, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para acontecer às 16h (de Brasília), no Beira Rio.