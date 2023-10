Dodô pede perdão para torcida do Santos após vexame: 'Me sinto responsável'

Do UOL, em Porto Alegre

Dodô pediu perdão para a torcida do Santos. Depois da goleada sofrida contra o Inter, por 7 a 1, o jogador disse que se sente responsável pelo placar em razão de uma falha no primeiro tempo, mas fez questão de afirmar que acredita que o Peixe escapará do rebaixamento.

Foi a maior goleada desta edição do Brasileirão até agora e igualou a pior derrota sofrida pelo Santos em sua história no torneio.

O resultado manteve o Peixe em 18º no Brasileirão, com 30 pontos. O Inter chegou a abrir 7 a 0 e o Santos só conseguiu o gol de honra já perto do fim da partida.

Dodô errou um passe simples ainda no primeiro tempo, quando o Colorado vencia por 1 a 0. Alan Patrick interceptou e fez um golaço. Em seguida, a supremacia gaúcha só se consolidou.

Um dia muito ruim, um jogo muito ruim. O Inter teve seus méritos, mas os erros que cometemos, não estamos acostumados a cometer. Foram gols fáceis para eles. Cometemos erros técnicos, inclusive um meu. Temos que pedir perdão para a torcida, foi um dia difícil. Sabemos que contamos com o apoio deles para reverter esta situação. Estamos na briga. Foi uma derrota difícil, que machuca, que vai além dos três pontos. Temos que ser fortes para superar este momento

Dodô, jogador do Santos, ao Premiere

'Me sinto responsável'

Dodô pediu para falar em nome do grupo porque, segundo ele, se sente responsável pela goleada sofrida pelo Santos.

A torcida pode confiar porque temos chance de sair dessa situação. Já mostramos que temos condições de ganhar os jogos que são necessários. Eu pedi para falar porque me sinto responsável pelo resultado. A torcida sabe que nunca me escondi, vim para o Santos sabendo da situação porque acredito, confio no time e posso dar a cara a tapa para dizer que estamos trabalhando. É pedir que confiem porque vamos sair dessa situação

Dodô