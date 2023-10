Dodô admite atuação abaixo do Santos e resume sentimento: "Vai além dos três pontos"

O Santos sofreu uma sonora goleada contra o Internacional por 7 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O lateral Dodô admitiu a atuação abaixo contra o Colorado não apenas da equipe, como também dele próprio.

"Um dia muito ruim, um jogo ruim. O Inter tem os seus méritos. Os erros que a gente cometeu não estamos acostumados. Foram gols muito fáceis para eles. Nesse momento, a gente tem que ter tranquilidade. Pedir perdão para a torcida. A gente sabe que podemos contar com o apoio deles. É uma derrota que machuca, vai além dos três pontos", afirmou em entrevista para a TV Globo.

Com a derrota, o Peixe está com 30 pontos, na 18ª colocação. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Goías, com 31. O defensor afirmou que ainda acredita na permanência do Alvinegro Praiano na elite do futebol brasileiro.

"Pode acreditar que ainda tem chance. A gente já mostrou que a gente tem condição de conseguir uma sequência de vitórias. Sabemos da pontuação que temos que alcançar. E eu pedi para falar porque me sinto responsável pelo resultado. Em nenhum momento me escondi. Vim para o Santos sabendo da situação porque acredito e confio no time", complementou.

Agora, o Santos foca no duelo contra o Coritiba pela 29ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para acontecer nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.