Dia 2 do Pan 2023: Brasil tem ouro na natação e até 'cão amigo' na maratona

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O segundo dia de finais do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago teve medalha de ouro, pódio na última volta, frustração no segundo derradeiro e até mesmo um "momento fofura".

Alegria na piscina

O Time Brasil chegou ao topo do pódio no revezamento 4x100m livre misto da natação. Guilherme Santos, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini fecharam a prova com tempo de 3min23s78 e bateram o recorde pan-americano para a categoria.

O país, agora, tem 11 medalhas na modalidade, contando com uma conquista histórica.

Maria Fernanda Costa faturou a medalha de prata nos 200m livre, Murilo Sartori ficou com a medalha de bronze nos 200m livre masculino e Vinicius Lanza ganhou a prata nos 100m borboleta.

Alexia Tavares Assunção, por sua vez, garantiu a primeira medalha do Brasil nos 200m costas após ficar com o bronze.

Imagem: NICOLAS KLEIN/PHOTOSPORT/NICOLAS KLEIN/PHOTOSPORT

Skate tem novas medalhas

Raicca Ventura, de 16 anos, chegou ao pódio após fortes emoções. Ela sofreu com quedas nas primeiras tentativas e alcançou sua melhor nota apenas na volta final, garantindo a prata no park. No masculino, Augusto Akio também ficou com o vice.

Ginástica vai bem

A equipe feminina de ginástica artística — que conta com nomes como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa — conquistou a medalha de prata, atrás dos Estados Unidos, e à frente do Canadá.

O Brasil usou praticamente a mesma equipe que levou a prata no Mundial da modalidade, há três semanas, na Antuérpia (Bélgica).

Restava só um segundo...

O Brasil também voltou ao pódio no taekwondo. Lucas Ostapiv ficou com o bronze na categoria até 80kg.

Já Maria Clara Pacheco ficou com a prata na categoria até 58kg, em final com a canadense Skylar Zanetel. Ela vencia o terceiro round até o último segundo, quando sofreu uma punição. A igualdade no placar favorecia a oponente pelos critérios de desempate, e a brasileira perdeu a final por 2 a 1.

Vitória e vagas

O vôlei brasileiro está brilhando em Santiago. Na quadra, o time feminino bateu a Argentina por 3 sets a 0 (25/13, 25/20 e 25/18) e está perto da semifinal.

Na praia, Duda/Ana Patricia e André/George venceram duplas colombianas e garantiram vaga na fase eliminatória. O Time Brasil volta a atuar amanhã (23), na briga pela liderança dos respectivos grupos.

Imagem: Reprodução/CazéTV

Melhor amigo do homem

O Pan também reservou um momento fofo. O brasileiro Paulo Paula ganhou uma companhia especial durante a disputa da maratona.

O animal invadiu a pista aos 43 minutos de prova e correu ao lado do atleta brasileiro por cerca de um minuto.

Paulo Paula tentou despistar o cão, para não atrapalhá-lo durante a prova. Outros atletas, que vinham logo atrás, também tiveram de desviar do animal.

Eu nem tinha percebido que ele estava ao lado, mas ele estava mais para brincar do que para atacar. Com certeza, o dono vai ter de dar bastante água, porque ele correu bastante tempo comigo Paulo Paula, ao UOL

"Como eu estava sozinho, já um pouquinho à frente, para mim, ele só queria brincar mesmo. Mas corria o risco para a turma que estava no bloco, porque se um cai ali, caem várias pessoas. Mas faz parte do jogo, né?", completou.