Desespero e queda assustadora: Inter e Santos jogam encurralados por Z4

Do UOL, em Porto Alegre

Inter e Santos se enfrentam encurralados pela zona de rebaixamento. Hoje, o campo do Beira-Rio receberá um time muito preocupado e outro numa queda surpreendente e assustadora. A bola rola às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.

Santos em desespero

O Santos luta com tudo que pode contra a zona de rebaixamento. Ainda que não tenha sido realidade sempre, a ponta inferior da tabela esteve próxima do Peixe durante boa parte do Brasileirão.

Entre idas e vindas, o alvinegro do litoral paulista cumpriu com os requisitos do time em crise, com troca de treinadores, saída de dirigentes e idas e vindas de jogadores.

Depois das três vitórias seguidas, contra Bahia, Vasco e Palmeiras, a equipe voltou a perder na última rodada, diante do Red Bull Bragantino.

Inter diferente, mas nem tanto

O Internacional não conviveu com a zona de rebaixamento, mas a enxerga de perto. E isso é surpreendente.

Semifinalista da Libertadores, o Colorado convive com duas faces na temporada. Ao mesmo tempo que fez um enfrentamento firme com o Fluminense, vendo a vaga na final escapar por detalhes, venceu apenas dois dos últimos 15 jogos no Brasileirão.

O rendimento aquém do esperado no torneio nacional pode se justificar pela preservação de titulares. Eduardo Coudet poupou seus principais jogadores diversas vezes, e na última rodada, quando viu seu time perder para o Bahia, sofreu com muitos desfalques em razão da Data Fifa.

A avaliação interna é de que o time tem jogado bem, mas os resultados fazem falta.

A exemplo do rival desta tarde, o Colorado também trocou de treinador ao longo do Brasileiro e teve mudanças de direção ao longo da temporada.

Classificação assusta

O Inter foi ultrapassado pelo Bahia, que venceu o Fortaleza ontem. O empate do Goiás com o Cuiabá segurou o Esmeraldino ainda atrás.

O Colorado ocupa o 13º lugar e só entra na zona de rebaixamento se for derrotado, e ainda o Corinthians bater o América-MG, o Cruzeiro vencer o Atlético-MG e o Vasco vencer o Flamengo.

O Santos está em 18º na classificação, precisa vencer e seca os mesmos rivais do Inter: Cruzeiro, Corinthians e Vasco. Um empate no Beira-Rio já será o suficiente para passar ao menos o Goiás.