Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao confronto do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras visita o Coritiba neste domingo (22), pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, às 18h30 (de Brasília).

A partida será transmitida pelo Premiere (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O Coritiba é o vice-lanterna no Campeonato Brasileiro, com apenas 20 pontos.

O time paranaense vem de uma derrota em casa, por 3 a 0, para o Cuiabá.

O Palmeiras perdeu quatro dos últimos cinco jogos e precisa da vitória para retornar ao G4, que garante vaga direta para a Libertadores 2024.

O clube paulista não terá Abel Ferreira no banco, pois ele cumpre suspensão. Gabriel Menino foi diagnosticado com uma fratura no tornozelo e também não estará disponível.

Desde 2020, o Palmeiras não perde para o Coritiba e no primeiro turno, venceu os paranaenses por 3 a 1, no Allianz Parque.

Prováveis Escalações:

Coritiba: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Jean Pedroso, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Fabinho e Raphael Veiga; Kevin, Endrick e Rony. Técnico: João Martins

Coritiba x Palmeiras- 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná

Data e Hora: 22 de outubro às 18h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere