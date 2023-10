Palmeiras muda time, vence o Coritiba e encerra seca no Brasileirão

O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Hoje (22), o Verdão fez 2 a 0 no Coritiba, no Couto Pereira, com gols de Piquerez e Gustavo Gómez, e retomou posto no G4 após a 28ª rodada.

O resultado veio com uma escalação alterada utilizando Breno Lopes e Flaco López na frente, com Rony no banco, atém de Murillo, Luan e Gómez na zaga. O placar levou a equipe ao quarto lugar, com 47 pontos.

O time comandado por Abel Ferreira, que cumpriu suspensão, vinha de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Eram seis jogos sem vencer considerando os dois empates contra o Boca Juniors pela Libertadores.

O Coritiba segue seu calvário na zona de rebaixamento, com 20 pontos, e viu interrompida uma reação, pois tinha vencido seus últimos dois compromissos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (25), quando encara o clássico contra o São Paulo. Já o Coritiba tem próximo compromisso na quinta-feira (26), diante do Santos.

Como foi o jogo

O time mudou. Para voltar a vencer no Brasileirão, o Alviverde iniciou com Breno Lopes e Flaco López na frente, e a dupla se encontrou em bons momentos do jogo. Rony começou no banco e entrou no segundo tempo. O trio de defesa com Luan, Murillo e Gómez mostrou segurança. No meio-campo, Richard Ríos ganhou a vaga de Gabriel Menino, que está lesionado e operou o tornozelo exatamente no mesmo horário da partida.

Foi o Coritiba que começou em cima. Dono do jogo nos primeiros minutos, o time que luta contra o rebaixamento quase marcou com Robson e chegou a balançar as redes logo em seguida, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Chegar tão perto e não abrir o placar foi um balde de água fria para a equipe paranaense, que se encolheu pouco a pouco.

O Palmeiras, a partir dos 20 minutos da etapa inicial, passou a atuar com mais tranquilidade e não demorou a abrir o marcador e ampliar. Seus gols nasceram de cobranças de escanteio, uma das armas conhecidas da equipe. Gustavo Gómez e Piquerez construíram o resultado no primeiro tempo, o que garantiu uma noite tranquila e a condução do jogo na etapa final.

Gols e melhores momentos

Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Tirou Luan! Robson driblou pelo lado direito e bateu forte, a bola passou por Weverton e Luan afastou de dentro da área.

Coritiba tem gol anulado. Depois de confusão na área, Matheus Bianqui colocou na rede, mas o feito foi invalidado por impedimento no lance anterior.

1 a 0 Palmeiras. Raphael Veiga bateu escanteio na cabeça de Gustavo Gómez, que colocou na rede aos 32 minutos do primeiro tempo.

Quase o segundo! Flaco López encontrou Breno Lopes dentro da área, mas a conclusão parou em Gabriel.

2 a 0 Palmeiras. Piquerez fez um golaço. Escanteio afastado pela defesa e o lateral deu uma pancada de primeira, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Contra-ataque perigoso do Coritiba. Marcelino Moreno recebeu de Slimani e bateu, mas foi bloqueado pela defesa.

Defendeu o goleiro! Breno Lopes recebeu de Rony cara a cara com o goleiro e bateu forte, mas Gabriel defendeu.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 0 x 2 Palmeiras

Competição: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 22/10/2023 (Domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Antonio Adriano de Oliveira (MA)

VAR: Igor Junio Benevenuto (VAR-Fifa/MG)

Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL); Natanael (CTB)

Gols: Gustavo Gómez, do Palmeiras, aos 32 minutos do primeiro tempo; Piquerez, do Palmeiras, aos 48 minutos do primeiro tempo;

Coritiba: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Samaris (Bruno Gomes), Matheus Bianqui (Andrey) e Sebastian Gómez (Fransérgio); Marcelino Moreno, Slimani (Jesé) e Robson (Garcez). Técnico: Thiago Kosloski.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Richard Rios e Raphael Veiga (Artur); Breno Lopes (Kevin) e Flaco López (Rony). Técnico: João Martins e Vitor Castanheira (auxiliares).