Corinthians tem voltas de Moscardo e Veríssimo contra o América-MG; veja

Corinthians e América-MG estão escalados para o jogo de hoje (22), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians vai a campo com: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Pedro e Yuri Alberto.

O América-MG tem: Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar e Marlon; Juninho, Martinez e Benitez; Felipe Azevedo e Mastriani.

No Timão, os principais destaques ficam pelo retorno de Lucas Veríssimo, que estava suspenso na última rodada, e Gabriel Moscardo, que estava lesionado. Matheus Bidu entra na vaga de Fábio Santos na lateral.

Maycon, que está suspenso, é o principal desfalque do Timão para a partida. Fausto Vera segue como titular, agora ocupando a vaga do camisa 7 — no último jogo, ele substituiu Moscardo.

O América-MG, por sua vez, vai a campo com algumas mudanças no time e no esquema tático em relação ao jogo contra o Botafogo. A equipe vai a campo com cinco defensores, contanto com as entradas de Jori, Rodriguinho e Marlon nas vagas de Matheus Cavichioli, Matheus Henrique e Nicolas.

Veja as escalações