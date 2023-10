Corinthians terá Renato Augusto como titular para enfrentar o América-MG; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o América-MG, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão terá algumas mudanças em relação à equipe que empatou com o Fluminense no Rio de Janeiro, por 3 a 3.

O meio-campista Renato Augusto retorna ao time titular, assim como Moscardo, que se recuperou de uma entorse no tornozelo. O desfalque da vez é Maycon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Lucas Veríssimo volta de suspensão e retoma a titularidade na zaga.

A última alteração é a entrada de Matheus Bidu no lugar de Fábio Santos, que começa a partida como opção no banco de reservas.

O Corinthians, portanto, foi escalado com: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Pedro e Yuri Alberto.

CORINTHIANS ESCALADO! E dentro do esperado... pic.twitter.com/FIZykdqdaF ? Vessoni (@Vessoni) October 22, 2023

Em busca da primeira vitória sob o comando de Mano Menezes, a equipe do Parque São Jorge tem patinado no Brasileirão. O time, que está próximo à zona de rebaixamento, em 14º lugar, tenta se recuperar para não se complicar na tabela.

Do outro lado, o América-MG vem de cinco partidas sem vencer na Séria A. Na lanterna, com apenas 18 pontos, o Coelho perdeu para o Botafogo na rodada passada e procura evitar o iminente rebaixamento à segunda divisão.

O argentino Fabián Bustos promoveu mudanças no time após o último jogo. A única baixa é o atacante Rodrigo Varanda, ex-Corinthians, que está com uma lesão no joelho esquerdo.

O América vai a campo com: Jori; Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Martínez, Benítez e Marlon; Felipe Azevedo e Mastriani.

#COELHÃO ESCALADO! ?? Nação Americana, este são os 11 iniciais escolhidos pelo técnico Fabián Bustos para o jogo contra o Corinthians! VAMOSSS!#SCCPxAFC#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/UJs3tZNwD4 ? América FC ?? (@AmericaFC1912) October 22, 2023

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O árbitro do confronto é o carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz, que será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ). Wagner Reway (Fifa-PB) ficará sob responsabilidade do VAR.