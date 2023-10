Corinthians empata nos acréscimos contra o ameaçado América-MG e amplia jejum com Mano

O Corinthians segue sem vencer com o técnico Mano Menezes. Neste domingo, o time arrancou um empate no fim do jogo com o América-MG, por 1 a 1, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a equipe perto da zona de rebaixamento da competição.

O Timão segue na 15ª posição, com 33 pontos, três acima do Z4. Enquanto isso, o Coelho soma 19 pontos na tabela e permanece na lanterna, tentando evitar a iminente queda.

Na próxima rodada, o Corinthians vai até Mato Grosso para tentar se reabilitar diante do Cuiabá. O duelo acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

Já o América-MG visita o Athletico-PR em seu próximo compromisso na temporada. As equipes também se enfrentam na quarta, um pouco mais cedo, às 19h, na Arena da Baixada.

O jogo

O Corinthians desperdiçou uma grande chance para sair na frente com um minuto de jogo. Fagner recebeu de Renato Augusto e ajeitou para Moscardo, que bateu cruzado e tirou tinta da trave. Quase o primeiro do Timão! Na sequência, Fagner foi acionado no lado direito, levou para o centro e cruzou com a perna esquerda. O zagueiro Ricardo Silva mandou para trás e, por pouco, não fez contra.

Aos 10 minutos, o Coelho respondeu por meio de Benítez. O meio-campista gingou na frente da marcação e arriscou de longe, mas chutou para fora. Com dificuldade para atacar, o Corinthians só voltou a levar perigo ao gol de Jori aos 34, quando Ruan Oliveira recebeu na intermediária e bateu firme, nas mãos do goleiro.

Dois minutos depois, foi a vez de Martínez roubar a bola de Moscardo e finalizar de longe, ao lado da meta defendida por Cássio. A equipe mineira, superior, conseguia amenizar a pressão do adversário e era perigo constante nos contra-ataques. Foi justamente dessa maneira que o time estreou o marcador, aos 37 minutos.

Benítez achou bom passe para Rodriguinho, que disparou na ponta direita e devolveu para o argentino. Ele recebeu com liberdade na área e soltou uma bomba, cruzada, sem chances de defesa para Cássio.

Segundo tempo

Apesar de já possuir a vantagem, foi do América a primeira boa chance de gol da etapa final. Aos seis minutos, a defesa corintiana se atrapalhou sozinha e acabou fazendo uma falta no jogador do América. Benítez cobrou com categoria e viu a bola passar perto.

O Timão chegou com Giuliano, aos 15 minutos. O meia pegou uma sobra após a zaga do América afastar mal e emendou chute de primeira, mas mandou por cima. Dois minutos depois, Rodriguinho foi acionado por Juninho na ponta direita, cortou para o meio e bateu firme, mas Cássio defendeu.

O goleiro precisou aparecer novamente aos 23 minutos, desta vez para salvar o Corinthians. Juninho apareceu pelo meio, carregou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Marlon, que chegou batendo, mas parou em Cássio. Aos 31, o Timão pediu um pênalti após Giuliano ser derrubado na área, mas a arbitragem mandou seguir.

Cazares, que entrou no segundo tempo, quase fez o segundo do Coelho na partida. Aos 35, Cássio saiu do gol para disputar com Juninho e viu a bola sobrar com o meio-campista, que bateu para o gol vazio, mas mandou para fora. Aos 40, Wesley levou para o pé direito e cruzou na área. Felipe Augusto levou a melhor na disputa aérea e cabeceou firme, raspando a trave.

O Corinthians não desistiu e por pouco não chegou ao empate por meio de Yuri Alberto, em um cabeceio que saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, em uma bola levantada na área, Gil ajeitou para Giuliano, que marcou o gol de empate.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 1 AMÉRICA-MG

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 22 de outubro de 2023, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)



VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)



Cartões amarelos: Fagner e Wesley (Corinthians); Ricardo Silva (América-MG).



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 38.121 torcedores



Renda: R$ 2.285.568,00

GOLS: Benítez (América-MG), aos 37? do 1ºT; Giuliano (Corinthians), aos 52? do 2ºT.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Fausto Vera, Gabriel Moscardo (Giuliano), Ruan Oliveira (Matías Rojas) e Renato Augusto (Wesley); Pedro (Felipe Augusto) e Yuri Alberto.



Técnico: Mano Menezes

AMÉRICA-MG: Jori; Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Martínez (Cazares), Benítez (Breno) e Marlon (Éder); Felipe Azevedo (Alê) e Mastriani (Wellington Paulista).



Técnico: Fabián Bustos