Com um a mais no segundo tempo, Juventus vence Milan em clássico italiano

Neste domingo, o Milan recebeu a Juventus pela nona rodada do Campeonato Italiano e perdeu por 1 a 0. Locatelli marcou o único gol do jogo já na etapa final. Aos 40 minutos da primeira etapa, Malick Thiaw foi expulso direto e deixou os mandantes com um a menos.

Com o resultado, o Milan passa o rival na tabela e alcança a vice-liderança, com 21 pontos. Por outro lado, a Juventus perde a chance de assumir a ponta do Campeonato Italiano e fica em terceiro, com 20 pontos conquistados.

Agora, o Milan volta a campo pela Champions League nesta próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), para encarar o Paris Sanit-Germain fora de casa. Já a Juve só joga no próximo sábado, às 15h45, contra o Verona em casa pela Serie A.

O jogo

O primeiro tempo do confronto foi de bastante equilíbrio, mas de poucas finalizações à meta. Apesar dos dois times combinarem para 11 chutes, apenas um foi na direção do gol. Com isso, o placar permaneceu inalterado na ida para os vestiários. O ponto alto dos 45 minutos iniciais ocorreu já na reta final, aos 40, quando Malick Thiaw foi expulso direto pelo lado dos Rossoneros.

No segundo tempo, o Milan, jogando com um a menos, passou a ver o adversário controlar mais a posse da bola, algo que não ocorreu na etapa inicial. Com isso, a Juventus passou a criar mais e inaugurou o marcador aos 18 minutos, com Locatelli acertando um belo chute de fora, que ainda contou com um desvio no meio do caminho para matar o goleiro Antonio Mirante.

A Juve seguiu superior até o final, mas não conseguiu ampliar e segurou o 1 a 0 até o último apito.