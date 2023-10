Com título do Corinthians, Santos se classica à Libertadores feminina; entenda

No último sábado, o Corinthians bateu o Palmeiras e se sagrou tetracampeão da Libertadores. Com a conquista do rival, o Santos se qualificou à próxima edição.

Pelo título Brasileiro, o Timão já estava garantido no torneio continental da próxima temporada, assim como a Ferroviária, vice-campeã. Com isso, as Sereias da Vila, que detém a terceira melhor campanha do campeonato nacional, ficaram com a vaga.

VOLTAMOS! ???? As #SereiasDaVila estão de volta à #LibertadoresFeminina! Vamos em busca do Tri! ???? pic.twitter.com/eExokhLWid ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) October 22, 2023

Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Santos terminou na quarta colocação, com 10 vitórias, dois empates e três derrotas. Depois, ganhou os dois duelos contra o Flamengo nas quartas de finais. Contudo, foi eliminado pelo Corinthians com placar agregado de 5 a 0.

Na Libertadores 2024, as Sereias da Vila buscam o tricampeonato, repetindo o feito alcançado em 2009 e 2010. Em 2018, o Alvinegro Praiano amargou o vice para o Atlético Huila, da Colômbia.