Com seis desfalques, Fluminense divulga relacionados para duelo contra o Bragantino no Brasileiro; veja lista

Na manhã deste domingo, o Fluminense divulgou os 23 jogadores escolhidos pelo técnico Fernando Diniz para o confronto diante do Red Bull Bragantino. A bola rola logo mais, às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O técnico Fernando Diniz terá quatro desfalques importantes por suspensão. O zagueiro Felipe Melo e o meio-campista Thiago Santos foram expulsos na última rodada contra o Corinthians, enquanto o lateral esquerdo Marcelo e o meia-atacante Lima terão que ficar de fora por acúmulo de cartões amarelos.

Além dos suspensos, o comandante do time do Rio de Janeiro terá mais duas ausências, mas que não são novas. John Kennedy foi desfalque de última hora contra o Timão. O clube informou que o atacante estava com uma virose e por isso não foi relacionado. O jogador segue fora, dessa vez por motivo não informado pela equipe, e não estará presente no duelo contra o Massa Bruta.

Outra ausência para Diniz, mas que também não é novidade, é a do zagueiro Nino. O defensor sofreu um entorse no joelho esquerdo durante o período em que esteve servindo a Seleção Brasileira neste mês de outubro e segue em processo de recuperação de lesão.

Já uma novidade presente na lista do Flu é o atacante Isaac, de 19 anos. O atleta é cria das categorias de base do clube carioca e fez sua estreia no time profissional contra o Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Taça Guanabara, em pleno Maracanã.

Confira a lista completa de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes;

Defensores: David Braz, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Guga, Marlon, Rafael Monteiro e Samuel Xavier;

Meio-campistas: Alexsander, André, Danielzinho, Giovanni, Jhon Arias, Leo Fernández, Martinelli e Ganso;

Atacantes: Germán Cano, Keno, Isaac, Lelê e Yony González.

Assim, o Fluminense deve ter a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Martinelli) e Ganso; Keno, Jhon Arias e Cano.

O Fluminense chega para o duelo diante do Red Bull Bragantino após uma sequência de resultados ruins no Brasileirão. O Tricolor do Rio de Janeiro não sabe o que é vencer há três partidas - perdeu para o Cuiabá por 3 a 0, sofreu revés contra o Botafogo por 2 a 0, e empatou com o Corinthians em 3 a 3 na última rodada.

Com a má fase no torneio nacional, o Flu ocupa a nona colocação da tabela de classificação, com 42 pontos somados após 27 jogos. O Bragantino, por sua vez, é o více-lider da competição. A equipe paulista tem 49 marcadores e fica atrás apenas do Botafogo.