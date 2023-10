Com lesão na panturrilha, Gustavo Mosquito vira desfalque no Corinthians

O Corinthians informou um desfalque de última hora para o jogo contra o América-MG, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gustavo Mosquito, com uma lesão muscular na panturrilha direita, é baixa para o técnico Mano Menezes.

A notícia foi divulgada pelo Timão via assessoria, uma hora antes da partida. Além de Mosquito, a equipe do Parque São Jorge não poderá contar com o volante Maycon, suspenso, e com os jovens atacantes Giovane, em transição física, e Gui

Desta forma, o Corinthians foi escalado com: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Pedro e Yuri Alberto.

Mosquito vinha sendo utilizado por Mano como uma opção de velocidade pelas beiradas do campo no segundo tempo dos últimos jogos. Nesta temporada, ele realizou apenas 11 partidas, com um gol marcado.

Anteriormente, o jogador enfrentou uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por cerca de dez meses. Ele sofreu a contusão em outubro do ano passado.

O Corinthians não divulgou uma previsão de retorno para o atacante. O Timão entra em campo daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A equipe ocupa o 15º lugar do Brasileirão, com 32 pontos, dois acima do Z4.