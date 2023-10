Com dois golaços de Golovin, Monaco vence Metz de virada e retoma liderança do Campeonato Francês

O Monaco recebeu o Metz, neste sábado, em compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Francês. Os donos da casa venceram de virada, por 2 a 1, com dois de Golovin. Lamine Camara fez um golaço do meio campo, mas não foi suficiente para dar a vitória aos visitantes. A partida aconteceu no Stade Louis II, em Monaco.

Com o resultado, o Monaco chegou aos 20 pontos e reassumiu a liderança da Ligue 1, ultrapassando Nice e Paris Saint-Germain. É a terceira vitória consecutiva dos mandantes na competição. O Metz, por sua vez, segue com oito pontos e na zona de rebaixamento da competição, indo para sua quarta derrota seguida.

As duas equipes, agora, retornam a campo apenas no próximo fim de semana pela Ligue 1 - isso porque não estão classificadas para nenhuma competição europeia. O Monaco retorna no próximo domingo e viaja para encarar o Lille, às 11 horas (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy.

Por outro lado, o Metz volta a disputar uma partida em casa e enfrenta o Le Havre. O confronto está marcado para o mesmo dia e horário do jogo do Monaco, no Stade Saint-Symphorien.

O jogo entre Monaco e Metz

O marcador do jogo foi aberto logo aos seis minutos, e com um golaço. Lamine Camara percebeu a desatenção do meio-campo do Monaco e roubou a bola ainda dentro do campo do Metz. O meia notou que o goleiro Kohn estava adiantado e bateu por cobertura do centro do ampo, encobrindo o arqueiro e inaugurando o placar para o time visitante.

Por volta dos 25 minutos, o jogo ficou mais disputado no meio de campo. Antes disso, porém, o Monaco teve chance para empatar. Mohamed Camara recebeu bom passe e colocou na frente, adentrando a grande área. O goleiro Oukidja saiu do gol e impediu o empate dos donos da casa.

O Monaco começou a pressionar mais o Metz em busca do empate com 30 minutos do primeiro tempo. O técnico Adi Hutter mandou seu time ao ataque, mas os jogadores pareciam perdidos em campo e não conseguiam finalizar ao gol defendido por Oukidja.

A primeira finalização perigosa (e que gerou o gol de empate dos mandantes) saiu aos 42 minutos. Golovin recebeu do lado esquerdo e cortou para o meio. O russo acertou um lindo chute no ângulo direito do gol do Metz, deixando tudo igual no placar: 1 a 1.

E a virada veio dos pés dele em mais um golaço: o jogador que tem "Gol" no nome. Golovin cobrou falta com maestria e marcou o segundo do Monaco na partida. A bola ainda beijou a trave esquerda antes de acabar no fundo da redes do Metz, aos oito minutos da segunda etapa.

???????? ?? Nos Rouge & Blanc s'imposent face au FC Metz et reprennent la première place de @Ligue1UberEats ? ????? ?????? ??? 2?-1? #ASMFCM pic.twitter.com/pU7MvHBLo8 ? AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 22, 2023

