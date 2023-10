Por que campeã de 13 anos no skate park usa pena de pato no capacete

A canadense Fay Ebert foi a única atleta a superar a brasileira Raicca Ventura no skate park e ficou com medalha de ouro no Pan 2023. Além de prodígio em cima das quatro rodinhas, a jovem de 13 anos se destaca por uma paixão nada convencional: por patos.

Fay Ebert tem dois patos de estimação. A jovem mora com a família em Toronto, a cidade mais populosa do Canadá, mas cuida de animais que normalmente habitam ambientes rurais.

Ebert faz questão de levar o carinho pelos patos a todas as provas que disputa. Ela sempre usa pena de um deles no capacete, e não foi diferente nos Jogos Pan-Americanos.

Com um pedacinho de seus patos na cabeça, a canadense de 13 anos impressionou na final do skate park. Ebert fez as duas melhores notas da prova e conquistou a medalha de ouro.

Eu tenho dois patos em casa. Um se chama Richard e o outro Nexo. Um é preto e o outro é branco. Era a pena de Richard (que usou hoje), e eu acredito que ele me dá boa sorte. E eu uso em todos os contextos Fay Ebert

Por que ela usa de Richard e não de Nexo? Porque o pato preto não derruba muitas penas, explicou a canadense.

Nós os pegamos três ou quatro anos atrás. Eu era pequena. Achei que Richard era um nome fofo para um pato. E o meu irmão mais novo nomeou o outro Fay Ebert

Amizade com brasileira

Raicca Ventura, Fay Ebert e Bryce Wettstein no pódio do skate park no Pan 2023 Imagem: Ezra Shaw/Getty Images

Ebert torceu muito por Raicca Ventura. Ambas são amigas e estão sempre juntas nos campeonatos internacionais.

"Fiquei muito feliz por estar com ela e com o resultado", disse a canadense.

Raicca demonstrou após a prova que o carinho é recíproco. A brasileira falou sobre Ebert, uma rival no park e uma amiga fora da pista.

É isso que é a vibe do skate. Não tem que ter rivalidade. Acho rivalidade uma coisa feia. Tem que ser todo mundo amigo, sabe? Claro que todo mundo quer ganhar, mas nem por isso... Eu fiquei muito feliz por ela (Fay Ebert), inclusive. Porque ela é minha amiga Raicca Ventura

