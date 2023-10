Campeão do mundo com a Argentina, Papu Gómez se pronuncia sobre caso de doping: "Sempre cumpri as regras"

O meia-atacante Papu Gómez não poderá entrar em campo nos próximos dois anos. Isso porque o argentino, campeão do mundo no Catar, foi punido por ter testado positivo para doping em novembro de 2022. A informação foi confirmada em nota por seu atual clube, o Monza (Itália), na última sexta-feira.

Neste domingo, com o objetivo de colocar um ponto final em todos os rumores que rondavam a imprensa, o jogador decidiu se pronunciar sobre o caso. Através das redes sociais, Papu confirmou que recebeu a notificação do comitê antidoping espanhol e explicou o que de fato aconteceu.

O atleta usou uma substância proibida quando ainda atuava pelo Sevilla. O exame aconteceu em um treino da seleção argentina, poucos dias antes do início da Copa do Mundo do Catar.

"A suposta violação tem sua origem na presença de Terbutalina no meu organismo, que ingeri erroneamente e de forma acidental, involuntária e não intencional em uma colher de xarope do meu filho pequeno, para aliviar a tosse dele", contou o argentino.

Na sequência, Papu Gómez também avaliou que o caso foi avaliado de forma incorreta, já que a Terbutalina é permitida para atletas. "O uso terapêutico da substância é permitido para os esportistas profissionais e não melhora o rendimento de nenhum jogador de futebol".

O argentino ainda se defendeu e afirmou que jamais utilizaria qualquer substância que lhe desse algum tipo de vantagem no futebol.

"Desde sempre, não somente segui estritamente todas as regras, mas também me posicionei como um ferrenho defensor do esporte limpo e da esportividade, condenando e rejeitando categoricamente toda forma de dopagem. Nunca tive e nem terei a intenção de recorrer a uma prática proibida", escreveu o meia-atacante.

O jogador concluiu: "Sem entrar em questões mais profundas, deixei esse assunto nas mãos dos meus advogados e pedi que considerassem que a tramitação do procedimento disciplinar não teria sido realizada conforme as normas. Agradeço pelo apoio que recebi nesse complicado momento profissional".