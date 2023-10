Douglas Luiz marca duas vezes, Aston Villa goleia West Ham e cola no City

Neste domingo, Aston Villa e West Ham se enfrentaram no Villa Park, pela nona rodada do Campeonato Inglês, e os donos da casa venceram pelo placar de 4 a 1.

Os gols da vitória foram marcados pelo brasileiro Douglas Luiz (2), Watkins e Bailey, com Bowen descontando para os visitantes.

Com o resultado, os Lions assumiram o quinto lugar, com 19 pontos, e agora ficam a apenas dois do líder Manchester City.

Os Hammers, porém, estacionaram nos 14 e caíram para nono.

Na próxima rodada, o Aston Villa joga novamente em casa, dessa vez diante do Luton Town, no domingo que vem, às 11 horas (de Brasília).

Já o West Ham, também diante de sua torcida no estádio Olímpico de Londres, no mesmo dia, recebe o Everton, às 10 horas (de Brasília).

O jogo

A partida começou com as duas equipes se estudando bastante, mas foi o West Ham que teve a primeira chegada perigosa com participação de Lucas Paquetá, mas havia impedimento na jogada.

O Aston Villa respondeu com seu brasileiro, Douglas Luiz, que bateu chapado no ângulo e obrigou o goleiro Areola a fazer grande defesa.

Aos 16 minutos, Watkins teve a melhor chance - até aqui - de abrir o placar de dentro da pequena área, mas finalizou torto e para fora.

Os Lions abriram o placar aos 29 com finalização de Douglas Luiz após ajeitada sutil de Watkins.

O brasileiro contou com desvio no zagueiro adversário para matar o goleiro e abrir o placar para os donos do Villa Park.

Diante disso, os Hammers começaram a pressionar, mas pecaram no último terço do campo e foram para o intervalo perdendo.

E o segundo tempo começou assim como o primeiro: Aston Villa em cima e pressionando.

Tanto que conseguiu um pênalti com poucos minutos cometido pelo mexicano Álvarez em Konsa.

Na cobrança, o homem do jogo Douglas Luiz bateu firme no meio do gol, marcou seu segundo do jogo e ampliou a vantagem dos mandantes.

No entanto, o West Ham diminuiu logo em seguida com Bowen.

O camisa 20 finalizou da ponta da área e contou com desvio para matar o goleiro Emiliano Martínez e colocar fogo no jogo.

A partir daí, o West Ham foi para cima e esboçou uma forte pressão para cima de seu adversário em busca do empate.

A entrada do ganês Mohammed Kudus foi vital para essa produção ofensiva que não estava acontecendo até aqui na partida.

Porém, com as linhas avançadas, o Villa saiu em contra-ataque com lançamento perfeito do meia McGinn para Watkins.

O camisa 11 artilheiro foi para cima da marcação e bateu firme, no alto, sem chances para o goleiro e matou o jogo.

Ainda deu tempo de Bailey marcar um golaço para fechar o caixão, aos 44.