Brasil ganha um ouro, duas pratas e dois bronzes na natação do Pan

O Brasil voltou a ganhar medalhas na natação no segundo dia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Na tarde deste domingo, os brasileiros subiram ao pódio mais cinco vezes na modalidade disputada no Centro Aquático. Destaque para o revezamento 4 x 100m misto, que faturou o ouro.

A equipe formada por Guilherme Santos, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini terminou a prova com o tempo de 3min23s78 - novo recorde dos Jogos Pan-Americanos. Os Estados Unidos ficaram com a prata, com o Canadá completando o pódio na terceira colocação.

Outras conquistas do dia

Nos 200m livre, o Brasil ganhou medalhas no feminino e no masculino. Maria Fernanda Costa faturou a prata, em prova vencida pela canadense Mary-Sophie Harvey. O bronze ficou com a norte-americana Camille Spink. Outra brasileira na disputa, Stephanie Balduccini terminou em quarto.

Já Murilo Sartori comemorou o bronze nos 200m livre masculino. Ele foi superado na prova apenas pelo norte-americano Coby Carrozza e o mexicano Jorge Iga. Breno Martins também esteve nesta final, na quinta colocação.

Nos 100m borboleta, outra medalha de prata para o Time Brasil - Vinícius Lanza chegou na segunda colocação. O ouro e bronze ficaram com Lukas Miller e Arsenio Bustos, ambos dos Estados Unidos. Mais um brasileiro na disputa, Victor Baganha terminou em sexto.

Nos 200m costa feminino, o Brasil esteve no pódio em outra prova dominada por norte-americanas. Alexia Assunção Tavares faturou o bronze, com 2min13s31. Helen Noble e Reilly Tiltmann fizeram a dobradinha para os Estados Unidos.