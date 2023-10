Brasil ganha 13 medalhas e encerra primeiro dia do Pan no top 3 do quadro; veja detalhes

O Brasil largou com o pé direito nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Este sábado, o primeiro dia de disputa da competição, que ocorre em Santiago, no Chile, rendeu 13 medalhas para o país, que assumiu o terceiro lugar do quadro geral.

Os destaques ficaram por conta dos ouros conquistados por Rayssa Leal e Lucas Rabelo, no skate street, além de Guilherme Costa e a equipe masculina de revezamento, no 4x100m livre na natação. Já as medalhas de prata foram vencidas por Pâmela Rosa (skate street), Maria Fernanda (400m livre) e Léo de Deus (200m borboleta).

Ficaram com o bronze: José Gabriel (ciclismo mountain bike), Raiza Goulão (ciclismo mountain bike), Gabi Roncatto (400m livre), a equipe feminina de revezamento (4x100m livre), Paulo Ricardo (taekwondo) e para o time masculino de ginástica artística.

Desta forma, o Brasil encerrou o primeiro dia do Pan no top 3 do quadro geral. O país só fica atrás do México, com 12 medalhas (seis de ouro, três de prata e três de bronze), e dos Estados Unidos, com 20 (nove de ouro, cinco de prata e seis de bronze).

Tá só começando, torcedor! O Time Brasil fez bonito no primeiro dia de #JogosPanAmericanos e se garantiu no Top 3 no quadro de medalhas ??? Sua energia faz a diferença, então bora torcer pelos nossos atletas na tela do Canal Olímpico do Brasil. Amanhã tem mais! ??:... pic.twitter.com/RfSC9XI1Be ? Time Brasil (@timebrasil) October 22, 2023

Os Jogos Pan-Americanos prosseguem neste domingo, com mais atletas brasileiros em busca de medalhas.