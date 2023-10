Bragantino ganha do Fluminense e reduz vantagem do Botafogo no Brasileiro para sete pontos

O Red Bull Bragantino ampliou a boa fase ao vencer o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os donos da casa contaram com gol de Eduardo Sasha para retomarem a vice-liderança e diminuírem a diferença para o Botafogo na briga pelo título.

Com o resultado, o Bragantino é o segundo colocado, com 52 pontos, sete atrás do líder Botafogo. Já o Fluminense é o sexto colocado, com 42 pontos e quatro jogos seguidos sem vitória na competição.

Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, às 19h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Fluminense recebe o Goiás, em Volta Redonda.

Eu aposto no Red Bull Bragantino! ?? Com gol de Sasha, o Massa Bruta vence o Fluminense por 1 a 0 e diminui a diferença para o líder do @Brasileirao. Vamos, Braga!!!#RedBullBragantino #ForçaInterior #MrJackDay pic.twitter.com/oSXKCcORSO ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 22, 2023

O jogo

O Bragantino começou com tudo e quase marcou logo com um minuto. Aderlan tentou o cruzamento e acertou a trave. Já aos três, foi a vez de Matheus Fernandes também finalizar na trave do Fluminense. A resposta tricolor veio em chute de Samuel Xavier que parou em Cleiton.

O Bragantino manteve a postura ofensiva e abriu o placar aos 16 minutos. Matheus Gonçalves foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Eduardo Sasha cobrou com categoria, sem chance para Fábio.

Após o revés, o Fluminense foi obrigado a buscar o ataque. Os visitantes quase empataram aos 36 minutos em chute de Cano. Cleiton defendeu com o pé salvando o Bragantino. No entanto, os donos da casa mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou tentando o empate e quase marcou aos três minutos, em chute de Diogo Barbosa pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Cano parar em defesa de Cleiton.

O Bragantino conseguiu se segurar e, aos poucos, conseguiu avançar com qualidade. Tanto que aos 29 minutos, Thiago Borbas não aproveitou passe de Mosquera na área e mandou pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Mosquera fazer jogada individual e chutar para defesa de Fábio.

A partir daí, os donos da casa voltaram a ter o domínio da partida. Somente nos minutos finais, o Fluminense voltou a ter perigo. Cano balançou a rede, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante. Assim, o Bragantino soube segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 22 de outubro de 2023 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Matheus Fernandes e Lucas Evangelista (Bragantino); Samuel Xavier e Arias (Fluminense)

GOL:



Red Bull Bragantino: Eduardo Sasha (aos 16 minutos do 1ºT).

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan (Hurtado), Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Eric Ramires (Jadsom) e Matheus Fernandes (Luan Cândido); Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Matheus Gonçalves e Vitinho (Mosquera)



Técnico: Pedro Caixinha

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Lelê), Marlon, André e Diogo Barbosa (Leo Fernández); Martinelli, Alexsander (Ganso), Daniel (Yony González) e Jhon Arias; Keno e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz