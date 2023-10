Sem público e emoção: Botafogo e Athletico empatam em 'jogo dos apagões'

Botafogo e Athletico-PR mantiveram o placar de 1 a 1 no jogo remarcado pela 28ª rodada do Brasileirão para a tarde de hoje, em um segundo tempo sem emoção e sem público, após uma série de apagões nos refletores do Engenhão na noite de ontem.

O Alvinegro foi a 59 pontos com o empate, e pode ver o RB Bragantino diminuir a vantagem para a liderança — o time de Bragança Paulista tem 49 pontos e enfrenta o Fluminense, hoje, às 18h30, em casa.

Já o Furacão conseguiu segurar o empate e pareceu satisfeito com o resultado após vencer o Grêmio fora de casa no meio de semana. A equipe foi a 45, na 4ª colocação.

A partida do Botafogo contra o Fortaleza, que aconteceria na próxima terça-feira (24), no Castelão, foi remarcada. O regulamento de competições da CBF impede que duas partidas sejam disputadas num intervalo inferior a 66h. Não há previsão de nova data. Sendo assim, o próximo compromisso do Alvinegro será no próximo domingo (29), às 20h (de Brasília), contra o Cuiabá, também no Nilton Santos.

A equipe paranaense, por sua vez, joga na quarta-feira (25), às 19h, o time comandado por Wesley Carvalho recebe o América-MG, na Arena da Baixada.

Como foi o jogo

A partida foi retomada aos 5 minutos do 2º tempo, com o placar empatado em 1 a 1 — Tiquinho Soares e Pablo marcaram os gols na primeira etapa que aconteceu ontem à noite.

A principal chance do Botafogo no segundo tempo aconteceu aos 31 minutos. Victor Sá achou um passe na entrada da área para Tiquinho Soares, que bateu cruzado. Bento se esticou todo e conseguiu uma grande defesa.

O Athletico-PR também teve sua chance de tomar a frente do placar com Zapelli. Pablo arrancou pela direita e fez um passe em elevação para Vitor Bueno. Lucas Perri cortou de soco e deixou o gol vazio, permitindo um chute de cobertura de Bruno Zapelli. No entanto, a bola subiu demais.

O confronto não teve grandes emoções e ficou marcado por muita disputa, mas pouca inspiração.

Apagões em série paralisam o jogo de ontem

O Engenhão teve três apagões no primeiro tempo, e o jogo ficou interrompido por cerca de 22 minutos no total. Boa parte dos refletores e o telão do estádio desligaram.

O árbitro Matheus Delgado encerrou o primeiro tempo no escuro, durante a terceira interrupção, aos 67 minutos de jogo.

Depois de 25 minutos de intervalo, a luz caiu logo no começo do 2º tempo. O juiz mandou os jogadores de volta ao vestiário por 30 minutos, que foram prorrogados por mais trinta.

O VAR também não funcionou ao longo de boa parte do primeiro tempo.