Botafogo vai ao STJD contra CBF para manter jogo diante do Fortaleza

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo vai acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contrariar a decisão da CBF e tentar manter nesta terça-feira (24) o jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O Botafogo tenta reverter a decisão da diretoria de competições da CBF, que adiou a partida contra o Fortaleza por causa da suspensão do segundo tempo do confronto com o Athletico.

O jogo foi concluído hoje (22), após interrupção por problemas na iluminação do Nilton Santos, no sábado (21). O placar foi 1 a 1.

Quando comunicou que o jogo continuaria hoje, a CBF anunciou que o duelo com o Fortaleza estava adiado, já que o intervalo regulamentar entre jogos não poderia ser respeitado.

O Botafogo informou em nota que tentou reverter esse cenário ao longo do domingo, mas não teve sucesso. Por isso, vai buscar a Justiça Desportiva.

O clube mantém a programação de viajar a Fortaleza amanhã (23), após o treino.

Para o Fortaleza, essa partida antecede a final da Sul-Americana, que será no sábado, no Uruguai. O adversário é a LDU.

Alvinegro se diz surpreso

"O Botafogo foi surpreendido ao tomar conhecimento do adiamento da partida durante a entrevista de um dirigente da CBF em um programa esportivo de televisão, sem antes sequer ser consultado ou comunicado previamente por representantes da entidade", escreveu o alvinegro.

A referência é à entrevista do diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, ao SporTV, ainda na noite de sábado.

O Botafogo classificou a decisão como "precipitada e desnecessária", dizendo que naquele momento se discutia a suspensão do jogo contra o Athletico no Nilton Santos.

Tentativas

O Botafogo disse que enviou à CBF uma série de documentos e ofícios atestando que os jogadores estão aptos e habilitados para enfrentar o Fortaleza. Segundo o alvinegro, a decisão foi tomada de forma conjunta entre atletas, comissão técnica e diretoria, "com apoios das áreas de saúde e performance".

"O Botafogo, representado por seus atletas, quer jogar. E tem em mãos todas as exigências necessárias", posicionou-se o clube.

Os jogadores do Botafogo, inclusive, acionaram a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) e o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio (Saferj). A ideia é que as entidades deem respaldo e não se insurjam posteriormente na Justiça.

Por fim, o Botafogo "confia que a CBF irá rever a sua posição a partir dos fatos novos apresentados, com as condições de saúde e performance dos atletas garantidas a partir de farta documentação e da laudos médicos".