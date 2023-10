Auxiliar de Abel fala em luta pelo título do Brasileiro: ganhar todas

Do UOL, em Porto Alegre

Numa entrevista coletiva de apenas quatro perguntas, o auxiliar técnico do Palmeiras, Vitor Castanheira, comentou a luta pelo título do Brasileirão. Após a 28ª rodada, com vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, ele afirmou que a meta é vencer todos os jogos para brigar pela taça.

O que aconteceu

O Palmeiras quebrou uma série negativa de quatro derrotas no Brasileiro e voltou ao G4. O time soma, agora, 47 pontos.

O resultado foi construído a partir de uma mudança na escalação, com Breno Lopes e Flaco López juntos na frente, e três zagueiros: Luan, Murillo e Gómez.

Ainda que entre os primeiros, o Verdão está 12 pontos atrás do líder, Botafogo. Mesmo assim, luta pelo título segue viva, na avaliação da comissão técnica.

Falar do título com os pontos que tem em disputa... São muitos pontos. É matematicamente possível, mas difícil, claro que sim. Faltam 10 jogos e sabemos o que ainda está em disputa. Temos só um pensamento claro que é lutar pela vitória em todos eles [os jogos]

Vitor Castanheira, auxiliar técnico do Palmeiras