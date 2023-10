Cruzeiro vence primeiro clássico na casa nova do Atlético com gol contra

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG neste domingo (22), por 1 a 0, com gol contra de Jemerson, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Esse foi o primeiro clássico disputado entre as equipes na Arena MRV.

O resultado segura o Galo nos 43 pontos, em 7º.

Para a Raposa, a vitória afasta o time da zona de rebaixamento: é o 14º, com 34 pontos.

Como foi o jogo

O Cruzeiro começou o jogo mais intenso e mandou logo uma bola no travessão.

Apesar disso, o Atlético conseguiu equilibrar as ações logo depois, mas sem uma grande chance para assustar.

Na segunda etapa, os dois times diminuíram de produção, especialmente o Galo.

O time ainda chegou com perigo, mas Rafael Cabral estava atento. Foi numa desatenção que o Cruzeiro abriu o placar, em gol contra de Jemerson.

Apesar do gol, o destaque da partida foi o goleiro Everson, que fez defesas providenciais.

Lances importantes

No travessão - Bruno Rodrigues aplicou uma caneta e passou para Filipe Machado. Ele bateu com força, mas mandou no travessão. Primeira grande chance do jogo foi para o Cruzeiro.

Dividiram - O Galo mandou a bola para o meio da grande área e Hulk disputou com Rafael, mas melhor para o goleiro, que conseguiu salvar. Seria melhor para o goleiro do Cruzeiro pouco depois, quando Hulk tentou encobri-lo, mas tirou demais.

Um foguete - De longe, Lucas Silva acertou um balaço e Everson conseguiu fazer a defesa quase no susto, salvando o Atlético, no começo da segunda etapa.

No meio - Ótimo cruzamento do lado esquerdo do ataque para o meio da área, na cabeça de Hulk, que conseguiu finalizar. Atento, Rafael Cabral chegou na bola e encaixou.

0x1: Gol do Cruzeiro - Em um lance muito rápido, William cruzou para o meio da área e Jemerson tentou desviar, mas mandou para a própria rede. Gol contra aos 42 minutos do 2º tempo.

Agenda

O Atlético joga na próxima quarta-feira, contra o RB Bragantino, fora de casa.

O Cruzeiro recebe o Bahia, também na quarta.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro

Data: 22/10/2023

Local: Arena MRV

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA/SC)

Cartões amarelos: Neris (CRU), Bruno Fuchs (CAM), Matheus Jussa (CRU), Zaracho (CAM),

Cartões vermelhos:

Gols: Jemerson (CAM, contra), aos 42' do 2º tempo (0-1);

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs (Jemerson), Lemos e Arana; Otávio, Franco (Rodrigo Battaglia) (Alan Kardec), Zaracho (Pavón) e Igor Gomes (Pedrinho); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Castan e Kaiki (Japa); Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva (Mateus Vital) e Matheus Pereira (Nikão); Arthur (Rafael Elias) e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.