Atlético-MG x Cruzeiro vai passar na TV? Saiba onde assistir

Atlético-MG e Cruzeiro protagonizam mais um clássico hoje (22), às 16h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para quem se pergunta "vai passar na TV?", o jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view).

Na atual fase da competição, o Galo, com 43 pontos, busca retornar ao G4, enquanto a equipe celeste, com 31, tenta se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, o time comandado pelo técnico Felipão conquistou uma vitória sobre o Palmeiras, enquanto o Cruzeiro sofreu uma derrota para o Flamengo.

Em termos de desfalques, o Atlético-MG não poderá contar com o lateral Rubens, suspenso, e o técnico Zé Ricardo, do Cruzeiro, enfrenta as ausências dos laterais Marlon e Palacios, além do atacante Wesley.

Há expectativas de retornos, com a possibilidade da dupla Battaglia e Pedrinho, que foram desfalques em jogos anteriores, estarem à disposição para enfrentar o Cruzeiro.

As prováveis escalações indicam que o Atlético-MG entrará em campo com Everson, Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs, Guilherme Arana, Battaglia (Alan Franco), Otávio, Pedrinho (Igor Gomes), Zaracho, Paulinho e Hulk, sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

O Cruzeiro, orientado por Zé Ricardo, pode contar com Rafael Cabral, Wesley Gasolina, Neris, Luciano Castán, Fernando Henrique, Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki), Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro