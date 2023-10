Arthur Elias encerra passagem no Corinthians com 16 títulos; veja números

Ontem, Arthur Elias encerrou sua passagem no comando do time feminino do Corinthians. O treinador esteve à beira do gramado e teve sua última conquista com a equipe: com gol de Millene, o Timão superou o Palmeiras por 1 a 0 e levou o seu quarto troféu da Copa Libertadores para casa. Assim, as Brabas se isolaram como o time com mais títulos da competição continental.

Durante os oito anos em que esteve no comando do Alvinegro paulista, Arthur Elias se tornou um dos nomes mais vitoriosos da história do clube em todas as modalidades. O comandante conquistou 16 títulos com o Corinthians. Foram quatro Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023), cinco Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), três Paulistas (2019, 2020 e 2021), uma Copa Paulista (2022), uma Copa do Brasil (2016) e duas Supercopa do Brasil (2022 e 2023).

Segundo dados do Sofascore, Arthur Elias esteve à frente do Timão em 327 partidas. Neste período, o técnico levou o elenco a conquistar 258 vitórias, empatar 44 jogos e sofrendo apenas 25 derrotas. O treinador encerra sua passagem pela equipe com impressionantes 86% de aproveitamento.

Além disso, o time comandado pelo brasileiro sempre se destacou por seu ataque avassalador e defesa sólida. Ainda de acordo com as estatísticas, o grupo balançou as redes 998 vezes - faltaram apenas dois gols para que Arthur Elias levasse seu ataque aos mil tentos durante sua passagem. Na defesa, o time sofreu somente 193 gols.

Arthur Elias vinha atuando como técnico do Corinthians e da Seleção Brasileira nos últimos dois meses. O confronto do último sábado, porém, marcou a despedida do comandante do clube paulista, já que o treinador focará apenas nos compromissos do Brasil a partir de agora.

O Corinthians feminino pode terminar a temporada com quatro títulos, para de fato fechar o último ano de Arthur Elias com chave de ouro. O Timão ainda disputa o Campeonato Paulista, mas sob o comando de Rodrigo Iglesias, auxiliar de Arthur - que também se juntará a ele na Seleção após o fim do estadual.

O Alvinegro paulista terá dois compromissos pelas semifinais do Paulista e enfrentará, novamente, o rival Palmeiras. O jogo de ida acontece no dia 4 de novembro, às 11 horas (de Brasília), no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. A volta, por sua vez, será no dia 12, no mesmo horário, na Neo Química Arena.