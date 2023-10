Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Vasco estão escalados para o confronto de hoje (22), pelo Brasileirão, no Maracanã. Para o primeiro clássico do técnico Tite no rubro-negro, ele terá Arrascaeta de volta ao time titular.

O que aconteceu

O uruguaio ficou no banco no jogo passado, contra o Cruzeiro, após voltar da seleção uruguaia. Agora, ganha uma chance no lugar de Everton Ribeiro.

Já Gabigol continua no banco do Flamengo em mais um jogo. Pedro é titular no ataque, ao lado de Bruno Henrique.

O Flamengo está escalado com: Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta e Gerson; Bruno Henrique e Pedro.

Já o Vasco de Ramón Díaz começa com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Praxedes, Zé Gabriel e Payet; Paulinho, Gabriel Pec e Vegetti.

Marlon Gomes e Rossi foram vetados por lesão. O volante está com uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o atacante sofreu um problema na coxa direita.

A bola rola no Maracanã a partir das 16h. O Flamengo tenta voltar à vice-liderança do Brasileirão, enquanto o Vasco tenta sair da zona de rebaixamento mais uma vez.

Arrascaeta volta a ser titular no Flamengo; Vasco joga sem Marlon Gomes