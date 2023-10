Arrascaeta, após Flamengo ganhar clássico: 'Tem que brigar pelo título'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia Arrascaeta disse após a vitória do Flamengo no clássico com o Vasco que o objetivo do clube não pode ser apenas se classificar à fase de grupos da Libertadores.

A gente tem que ir a cada jogo como uma final. Esse clube aqui não tem que brigar por Libertadores. A gente tem que brigar pelo título. Sabemos que estamos em uma situação muito difícil de sonhar com título, mas temos que acreditar até o final

Arrascaeta

O contexto da fala do uruguaio se dá ao olhar a tabela do Brasileirão, após a 28ª rodada. O Flamengo reduziu a distância em relação ao líder Botafogo para nove pontos, faltando dez partidas para acabar o campeonato.

Na vitória contra o Vasco, um placar apertado por 1 a 0, mas que reforçou a consistência do time na segunda partida sob o comando do técnico Tite.

"Feliz demais. A gente tinha um plano para esse jogo. Parabenizar o time todo. Não tomamos gol, isso é muito importante. Segundo jogo já que a gente não toma gol. E para nós é uma fortaleza. A gente sabe que em qualquer jogada a gente vai abrir o placar. A gente vai evoluir muito. Temos pouco tempo de trabalho com o professor, mas com certeza a gente está no caminho certo", disse Arrascaeta.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, outro concorrente à vaga na Libertadores, mas que vem de três derrotas seguidas no Brasileirão.