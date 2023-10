Amazonas arranca virada contra o Brusque e conquista o título da Série C

Neste domingo, o Amazonas venceu o Brusque por 2 a 1, no Estádio Augusto Bauer, pela final da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de empate em 1 a 1 no jogo de ida, os visitantes saíram atrás, mas buscaram o empate ainda no primeiro tempo do jogo de volta e viraram na segunda etapa para garantir o título inédito.

Os dois finalistas já tinham vaga garantida na Série B, mas a vitória tem gosto especial para o Amazonas. Fundada em 2019, a equipe conquistou o seu primeiro título nacional. Paysandu e Operário completam a lista de times que subiram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Jogo

Os primeiros minutos foram equilibrados, com as duas equipes chegando com perigo e revezando ataques. Aos dez minutos, Edina Alves marcou pênalti para os donos da casa por toque de mão na área. Na cobrança, Guilherme Queiróz bateu no canto esquerdo para colocar o Brusque na frente.

A primeira etapa seguiu equilibrada e os donos da casa desperdiçaram três chances seguidas de ampliarem a vantagem. E como diz o ditado do futebol, quem não faz, leva. Em cobrança de falta rápida, Diego Torres recebeu na entrada da área e bateu colocado para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Amazonas voltou melhor e conseguiu a virada aos onze minutos. Em jogada pelo alto, Sassá aproveitou sobra e, com espaço, estufou a rede para colocar os visitantes na frente. Precisando da virada, o restante do jogo foi todo do Brusque, que pressionou, mas não conseguiu furar a defesa adversária e ficou com o vice-campeonato.