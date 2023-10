Alan Patrick celebra goleada contra o Santos e analisa jogo: "Hoje conseguimos ser mais eficientes"

O Internacional goleou o Santos neste domingo no Beira-Rio pelo placar de 7 a 1, a maior goleada da história deste confronto e do Brasileirão 2023. Após o apito final, Alan Patrick, autor do segundo gol colorado, falou sobre a vitória, valorizou a atuação do time e analisou a sequência final que o clube enfrenta na Série A.

"[O resultado] representa o compromisso e toda a concentração, tudo que nós temos feito ao longo da temporada. Como eu falei no intervalo, tivemos atuações muito boas aqui, mas hoje eu acho que conseguimos ser mais eficientes, os gols saíram naturalmente. Se tornou um placar elástico, está de parabéns o grupo. Temos uma sequência importante agora para continuar subindo na tabela. É o nosso objetivo agora, nesta reta final. Então vamos passo a passo, descansar porque daqui três dias temos mais uma batalha", afirmou.

O Internacional volta a campo na quinta-feira às 19 horas (de Brasília) para enfrentar o Vasco, fora de casa, em mais um embate direto contra a zona de rebaixamento. Atualmente a equipe gaúcha está na 12ª posição, com 35 pontos.

ESPETÁCULO DO ???? ??????????! QUE TARDE! QUE GOLEADA! ??? Com gols de @EnnerValencia14 (2x), Alan Patrick, @FabriBustosOK, Wanderson e Luiz Adriano, além de um contra, ???????? ?? ???? atropela o Santos por 7 a 1 no @Brasileirao! ?????? pic.twitter.com/fukEuPFR0J ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 22, 2023

Alan Patrick também falou sobre o que foi diferente nesse jogo para o Inter aplicar uma goleada histórica. Até a rodada passada, o Colorado tinha o pior ataque do Brasileirão, com apenas 23 gols marcados.

"Conseguimos ter um pouco mais de tranquilidade no último terço. Acho que a equipe deles veio baixa, a gente sabia dessa proposta de jogo e com trinta segundos saiu um gol contra, uma infelicidade deles, e isso também dá ainda mais confiança e depois os gols foram saindo naturalmente e com tranquilidade. Eu acho que é esse o caminho, vamos seguir da mesma maneira. A equipe fez um grande jogo", destacou.