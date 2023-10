Vinícius Júnior é vítima de novo ato de racismo, e Sevilla expulsa torcedor do estádio

O atacante brasileiro Vinícius Júnior foi vítima de ato de racismo mais uma vez, no empate do Real Madrid por 1 a 1 com o Sevilla, que aconteceu no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O clube da casa identificou o torcedor que teve comportamento "xenófobo e racista" e o expulsou do estádio.

"O Sevilla FC gostaria de informar que após detectar comportamentos xenófobos e racistas de um torcedor em suas arquibancadas, o identificaram, expulsaram-no do estádio e denunciaram-no às autoridades policiais que trabalhavam em nosso estádio. Além disso, os regulamentos disciplinares internos serão estritamente aplicados a ele e ele será expulso como membro em breve", comunicou o Sevilla.

O clube condenou o comportamento do torcedor e se colocou à disposição das autoridades para erradicar esse tipo de atitude. No comunicado, o time classificou o caso como "isolado", o que foi contrariado por Vini Jr., que se manifestou nas redes sociais, parabenizou o Sevilla pela atitude imediata, mas ironizou a situação, dizendo que o "episódio isolado número 19".

Em sua publicação, o atacante brasileiro citou que teve acesso a outro vídeo em que identificou mais um ato racista, vindo de uma criança.

No início de outubro, Vini Jr, deu depoimento em um tribunal em Madrid sobre outro caso de racismo sofrido em maio durante a partida contra o Valencia, no Estádio Mestalla. O atleta já teve que lidar em outras oportunidades também com insultos racistas de torcedores rivais.

As equipes se enfrentaram pela décima rodada do Espanhol. Na tabela da liga, o Real é o líder, com 25 pontos, enquanto o Sevilla está em 13° lugar, com nove pontos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ???? (@vinijr)

Confira o pronunciamento do Vinícius Júnior sobre o caso:

"Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol.

Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Eu invisto, e invisto muito, na educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes dessas.

O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também.

Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar.

Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando..."