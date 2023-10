UFC 294: onde assistir a Makhachev x Volkanovski, horário e card completo

O UFC 294 acontece neste sábado (21), na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A luta principal será a revanche de Alexander Volkanovski contra Islam Makhachev, valendo o cinturão do peso-leve.

O card principal começa às 15h (de Brasília) e terá transmissão exclusiva do UFC Fight Pass. As preliminares têm início marcado para as 11h e também serão exibidas no pay-per-view da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube vai passar as três primeiras lutas do evento.

Volkanovski entrou no card para substituir Charles do Bronxs, lesionado. O brasileiro sonhava com revanche e reconquista do cinturão do peso-leve, e agora a oportunidade ficou com o australiano. Ele foi derrotado por Makhachev em fevereiro deste ano, lutando em seu país-natal.

O Brasil estará representado por três lutadores hoje. Johnny Walker (contra Magomed Ankalaev) e Warlley Alves (contra Ikram Aliskerov) estão no card principal, enquanto Bruno "Blindado" Silva (contra Shara Magomedov) abre as preliminares.

A pesagem aconteceu ontem (20), e todas as 13 lutas foram confirmadas. Mike Breeden e Viktoriia Dudakova não bateram a balança e perderão parte da bolsa, mas entrarão no octógono normalmente.

UFC 294

Card Principal (15h)

Cinturão peso-leve: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski

Peso-médio: Kamaru Usman x Khamzat Chimaev

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev x Johnny Walker

Peso-médio: Ikram Aliskerov x Warlley Alves

Peso-galo: Said Nurmagomedov x Muin Gafurov

Card Preliminar (11h)

Peso-mosca: Tim Elliott x Muhammad Mokaev

Peso-leve: Mohammad Yahya x Trevor Peek

Peso-galo: Javid Basharat x Victor Henry

Peso-médio: Abu Azaitar x Sedriques Dumas

Peso-leve: Mike Breeden x Anshul Jubli

Peso-pena: Nathaniel Wood x Muhammad Naimov

Peso-palha: Viktoriia Dudakova x Jihn Yu Frey

Peso-médio: Shara Magomedov x Bruno "Blindado" Silva