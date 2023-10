Tamires celebra 'Corinthians referência' em despedida de Arthur Elias

Capitã do Corinthians, Tamires celebrou a conquista da quarta Libertadores do clube na história do futebol feminino. A lateral exaltou a 'referência' que o Timão se tornou na América do Sul sob o comando do técnico Arthur Elias, que se despede da equipe para treinar a seleção brasileira feminina.

Quarto título [da Libertadores], muito merecido. O Corinthians está sempre de parabéns por tudo o que faz, tudo o que constrói, por como respeita as pessoas do futebol feminino. Hoje, foi mais que merecido. A gente desde o começo com muita raça, muita determinação, com sangue no olho, literalmente, fiquei com a camisa sangrando, voltei e pude ajudar a equipe da maneira necessária. Mais uma vez o Corinthians mostrando que é referência na América do Sul porque o continente é nosso mais uma vez. Muito feliz, parabéns à equipe, à comissão e a todo trabalho que o Corinthians vem fazendo. Tamires, ao "sportv"

Millene se emociona com gol do título

Autora do gol do título do Corinthians, a atacante Millene foi às lágrimas depois da partida. Em entrevista ao "sportv", ela lembrou o início da carreira e o esforço da família.

Eu não tenho palavras. Parece que estou sonhando, que momento maravilhoso, vai ficar para sempre marcado na minha vida. Só Deus e minha família sabem o quanto eu já sofri para estar desfrutando desses momentos, fazendo o que eu amo. Muita gente critica, fala muita coisa que dói, mas ninguém sabe o que a gente passa no dia a dia. Ninguém sabe o que é a dor de um atleta, longe de família, lesão, treinar com dor. Eu sempre acreditei em um Deus fiel, que sempre guiou os meus passos, desde pequena lá quando eu pegava carona em Rondônia para ir jogar bola. Com certeza [valeu a pena]. É olhar para trás com muita gratidão. Cada detalhe, cada sofrimento e cada luta que eu e minha família passamos. Millene

A atacante dedicou o gol do título à família e citou a morte recente do seu avô.

É para vocês, sabem que são tudo na minha vida, se não fosse o apoio de vocês, passar por cima de preconceito, eu não estaria aqui hoje. O gol é para vocês. Ariane, a gente conseguiu, eu sei que você está com um orgulho do c... aí, assim como a minha família. Aproveitem, eu vou curtir aqui e sei que estão curtindo para c... aqui. Aqui é Corinthians, tem que respeitar. Sem dúvida nenhuma, é para o meu avô. Eu perdi ele tem um mês e pouquinho, e minha família sempre unida. Eu amo vocês demais.

Corinthians é campeão e Arthur Elias se despede

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, jogando em Cali, na Colômbia. O gol de Millene saiu ainda no primeiro tempo, após jogada de Gabi Portilho pelo lado direito.

O Palmeiras pressionou na etapa final, principalmente após a zagueira Tarciane ser expulsa por ter tomado o segundo cartão amarelo. O Corinthians, no entanto, suportou e não foi vazado.

A vitória sobre o Palmeiras deu ao Corinthians o 16° título da equipe sob o comando de Arthur Elias. Mais do que isso, o Timão se isolou como o time com mais títulos na história da Libertadores, com quatro.

O treinador, agora, assume de maneira exclusiva a seleção brasileira feminina. Ele já foi anunciado como técnico, comandou um período de treinos, mas vinha dividindo funções, já que prometeu seguir no comando do Corinthians até o final da Libertadores.