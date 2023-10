Sporting bate time da quinta divisão e avança à próxima fase da Taça de Portugal

O Sporting avançou para a próxima fase na Taça de Portugal neste sábado. A equipe venceu o Olivais e Moscavide, da quinta divisão, por 3 a 1, no Estádio José Gomes.

Aos oito minutos da primeira etapa, os mandantes abriram o placar com Fabrício Simões. No final da primeira etapa, aos 44, Marcus Edwards empatou de pênalti. Na segunda etapa, Geny Gatamo, aos oito, e Daniel Bragança, nos acréscimos, garantiram o triunfo dos visitantes.

Daniel Bragança assinou o último golo da partida ? ?#CDOMSCP // 1-3

? Acompanha os jogos do #SportingCP na @sporttvportugal pic.twitter.com/pYgZLRlMGw ? Sporting CP (@SportingCP) October 21, 2023

Em seu próximo compromisso, o Sporting encara o Rakow FC, da pela terceira rodada da Europa League. O confronto está marcado para acontecer nessa quinta-feira, às 13h45 (de Brasília), no ArcelorMittal Park.

Na segunda posição do Grupo D, a equipe está com três pontos. Primeiro colocado, o Atalanta está com seis unidades.

Veja outros resultados deste sábado pela Taça de Portugal

Santa Clara 2 x 0 SC Vianense

Paredes 2 x 1 Moreirense

Atletico CP 0 x 1 Vizela

Nacional 6 x 1 SC Mirandela

CD Rabo Peixe 0 x 2 Casa Pia

Malveira 1 (7) x (6) 1 AD Marco 09

Leixoes x Vitoria Setubal

Vila Mea 0 x 1 Estrela

Felgueiras 1 x 3 Arouca

Academico Viseu 1 x 3 Leiria