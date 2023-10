Real Madrid empata com Sevilla e segue líder no Campeonato Espanhol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fora de casa, o Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Sevilla e se manteve líder do Campeonato Espanhol, com 25 pontos. Os gols foram marcados no segundo tempo por Alaba (contra) e Carvajal, para os merengues.

O Sevilla segue na parte de baixo da tabela, com apenas nove pontos, e só tem duas vitórias até agora.

O time de Vinícius Júnior e Rodrygo pode ter a pontuação igualada pelo Girona, que é vice-colocado, tem 22 pontos, e enfrenta o lanterna Almería, amanhã (22).

Vinícius Júnior se envolve em confusão - O atacante brasileiro se envolveu em uma confusão no final do segundo tempo, quando foi tentar pegar a bola com pressa das mãos do goleiro Nyland e trocou empurrões. Na sequência, jogadores do Sevilla o cercaram e os do Real Madrid entraram no bolo, aumentando o tumulto. Ninguém, porém, foi advertido. Em termos de desempenho, Vini Jr. foi discreto.

Rodrygo teve mais destaque e criou boas oportunidades. No segundo tempo, teve uma grande chance de gol, mas seu chute foi defendido pelo goleiro Nyland.

O Real Madrid teve dois gols anulados na partida. O de Valverde, por impedimento, e o de Bellingham, por uma falta de Alaba no início da jogada.

Os espanhóis agora viram a chave para a Liga dos Campeões. O Sevilla recebe o Arsenal (ING), e o Real Madrid visita o Braga (POR). Os dois jogos acontecem na próxima terça-feira (24).

O jogo

O primeiro tempo começou com completo domínio do Real Madrid. O Sevilla não conseguia conectar passes e os visitantes tinha o controle da partida, perdendo chances. Os donos da casa só foram acordar após os 20 minutos, quando tiveram três oportunidades em sequência e equilibraram o duelo.

Na etapa final, o jogo foi bem mais disputado, com as equipes numa "trocação franca". O Sevilla abriu o placar e o Real Madrid empatou três minutos depois. A partida ganhou em emoção até o fim e os mais de 41 mil torcedores foram presenteados com um belo confronto.

Gols e destaques

Não valeu! - Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Valverde lutou pela bola após um escanteio e em uma jogada bastante brigada, conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede de maneira chorada. O VAR, porém, apontou impedimento de Bellingham no lance, e o gol do Real Madrid foi anulado.

Não valeu de novo! - Três minutos depois, o Real Madrid balançou a rede mais uma vez, desta vez com Bellingham, porém, novamente o tento foi anulado. Na ocasião, a arbitragem apontou uma falta de Alaba no início do lance.

Salvou em cima da linha! - O Sevilla passou a reagir após os 20 minutos. Camisa 10 do Sevilla, Rakitic chutou de forma colocada e a bola tinha endereço certo, mas encontrou Carvajal, que estava plantado em cima da linha e tirou de cabeça, salvando o Real Madrid. No rebote, Ocampos ainda experimentou de fora da área e Kepa fez grande defesa.

Tirou tinta! - O Sevilla passou a gostar do jogo e, aos 24, Sow tabelou com Ocampos e saiu na cara do gol. Ele chutou e a bola passou tirando tinta da trave direita de Kepa.

Rodrygo perde - Logo aos 11 minutos do segundo tempo, Rodrygo recebeu um grande lançamento de Valverde dentro da área, dominou e chutou cruzado, mas Nyland fez ótima defesa para o Sevilla.

Gol contra! - O Sevilla abriu o placar aos 29 minutos do segundo tempo, quando Acuña cruzou, Alaba tentou corta e empurrou a bola contra a própria meta, fazendo um gol contra.

Real Madrid empata! - O Sevilla ainda comemorava quando, três minutos depois, o Real Madrid teve uma falta pela direita e, após cruzamento, Carvajal escorou de cabeça e empatou para os merengues.

FICHA TÉCNICA

SEVILLA 1 X 1 REAL MADRID



Local: Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla (ESP)

Competição: Campeonato Espanhol (10ª rodada)

Hora: 13h30 (horário de Brasília)

Público: 41.212 pagantes

Cartões amarelos: Sérgio Ramos, Ocampos, Soumaré, Lamela (SEV); Vinícius Júnior (RMD)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Alaba, aos 29 minutos do segundo tempo - gol contra (SEV); Carvajal, aos 33 minutos do segundo tempo (RMD)

Sevilla: Nyland, Jesús Navas, Gudelj (Badé), Sérgio Ramos e Acuña; Soumaré, Rakitic e Sow (Lamela); Ocampos, En-Nesyri (Rafa Mir) e Lukébakio (Suso). Técnico: Diego Alonso.

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rüdiger, Alaba e Mendy (Fran García); Tchouaméni (Camavinga), Valverde (Modric) e Kroos; Rodrygo (Joselu), Bellingham e Vinícius Júnior (Brahím Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti.