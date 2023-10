Sentimento de superação guia Pedro na busca por 100º gol no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Depois de viver o auge no Flamengo em 2022, Pedro teve uma temporada difícil com direito a agressão e reserva. Com a titularidade de volta, o centroavante espera que o ano de superação seja consolidado no reencontro com Tite com os melhores números da carreira.

Outro clima

Tite teve uma conversa com Pedro e Gabigol juntos na chegada ao Flamengo. Nesse papo, explicou que os dois não disputavam a mesma vaga na Copa, falou sobre posicionamento e perspectiva de futuro.

Apesar de não ter falado individualmente com o camisa 9, Tite deu confiança. Tanto que Pedro começou como titular e fez o gol de pênalti na vitória sobre o Cruzeiro.

Com a primeira disputa por vaga vencida, o centroavante igualou sua temporada mais artilheira da carreira com oito jogos a menos. Pedro chegou a 29 gols 2023, mesma quantidade que conseguiu no ano passado.

Além do melhor ano, Pedro mira também os 100 gols com a camisa do Flamengo. Ele soma 99 em quatro anos de clube.

O feito pode ser conquistado no clássico com o Vasco, no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A tendência é que ele seja titular novamente.

Tite já disse que Gabi e Pedro podem jogar juntos, mas, na presença de Bruno Henrique, ainda é improvável que aconteça. Mesmo assim, os dois podem reeditar a dupla de sucesso de 2022.

Sei que a temporada não tem sido tão fácil assim, mas os números mostram que estão bons. Está sendo um trabalho de superação. Esse ano tive momentos difíceis no Flamengo, não só eu, mas todo o elenco. Sabíamos que poderíamos ir mais longe.

Pedro à FlaTV

Ano turbulento

Se o centroavante vê paz com Tite, ele foi provavelmente o maior representante do caos de Sampaoli. A titularidade na reta final não escondeu os problemas na relação.

Em julho, Pedro foi agredido pelo preparador físico da comissão do argentino, Pablo Fernández, no vestiário do Independência. A justificativa foi a recusa do jogador de ir para o aquecimento.

O jogador considerava que a comissão não o respeitava e classificou como "covardia psicológica" o que sofreu nas semanas anteriores à agressão. "Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje", escreveu na época.

Esse foi o primeiro de três episódios de violência física do Flamengo na temporada, somando-se a Gerson e Varela e ao vice-presidente Marcos Braz com um torcedor. O dirigente ainda teve discussão áspera com Gabigol, mas ficou "somente" nas palavras.

Pedro alcançou a titularidade incontestável com Dorival e tenta repetir a dose com Tite. Com Vítor Pereira, viveu uma boa fase e marcou 15 dos 29 gols do ano. No primeiro semestre, foram 25 no total.

Com Sampaoli, Pedro foi titular em 21 jogos, entrou em nove e ficou no banco em quatro.

Agora é um novo começo, espero que a gente termine o ano bem. Faltam 11 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Cada partida é uma final. Nosso objetivo maior é a Libertadores, sabendo que não depende só de nós para sermos campeões. Mas temos tudo para crescer, evoluir. O professor Tite chegou e dá para ver a alegria dele de trabalhar no Flamengo. Estamos todos em prol desse objetivo

Pedro

Agora com Tite, o atacante espera ter paz e tranquilidade para trabalhar e conquistar o melhor ano em números.

Canal do Flamengo

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.