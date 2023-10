Escalações: São Paulo inicia com James Rodríguez e Grêmio usa 3 zagueiros

Do UOL, em Porto Alegre

São Paulo e Grêmio estão escalados para o duelo de tricolores que começa às 18h30 (de Brasília), de hoje (21), no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão. No time paulista, a novidade é James Rodríguez como titular após destaque na Data Fifa, na equipe gaúcha, Renato Gaúcho usou três zagueiros e surpreendeu.

Escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Lucas Moura e David.

Dorival Júnior não conta com Caio Paulista, suspenso, além de várias baixas por lesão, como Arboleda, Galoppo e Marcos Paulo. Beraldo, que fraturou o nariz, deve jogar utilizando uma máscara.

Escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann e Wesley; Josué, Villasanti e Pepê; Cristaldo e Suárez.

Renato Gaúcho não conta com Geromel, com desgaste muscular. Reinaldo está suspenso e a lista de lesionados conta com nomes como Iturbe, Nathan, Cuiabano e Carballo.

Recuperação é o objetivo

O São Paulo luta para não deixar a zona de rebaixamento se aproximar. Na última partida, perdeu para o Goiás.

O Grêmio não quer perder conexão com as primeiras posições. Na rodada anterior, foi derrotado pelo Athletico Paranaense.