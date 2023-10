James dá duas assistências, São Paulo bate o Grêmio e foge de zona perigosa

O São Paulo venceu o Grêmio por 3 a 0 e se afastou da zona perigosa no Brasileirão. Hoje (21), os gols de Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano, dois com assistências de James Rodríguez, garantiram a vitória no Morumbi, pela 28ª rodada da competição.

Com mais três pontos na classificação, a equipe de Dorival Júnior soma 38, pulou para o décimo lugar e abriu margem de oito pontos em relação à zona de rebaixamento. A vaga na Libertadores 2024 já está garantida pelo título da Copa do Brasil.

Já o Grêmio pode terminar a rodada fora da zona de classificação para a próxima Libertadores. Com 44 pontos, o time de Renato Gaúcho chegou ao quarto jogo seguido sem vitória.

São Paulo e Grêmio voltam a campo na quarta-feira (25). O time paulista tem pela frente o Palmeiras, fora de casa, e os gaúchos encaram o Flamengo, em Porto Alegre.

Como foi o jogo

São Paulo foi melhor desde o começo. O primeiro chute, aos 40 segundos de jogo, já foi sinal de que o time da casa estava mais perto do gol. Com marcação firme e chegadas sempre perigosas, a equipe de Dorival Júnior rondou a área do Grêmio até abrir o placar, em uma bela cobrança de escanteio de James Rodríguez concluída por Michel Araújo. O controle do jogo foi abalado apenas em momentos esporádicos e no segundo tempo aconteceu mais um gol, de Pablo Maia, outras chances para ampliar o placar, e o terceiro, de Luciano.

James Rodríguez deu duas assistências. O meia colombiano bateu escanteio do primeiro gol do São Paulo e deu um belo passe para o segundo.

Kannemann abraçou o juiz e levou amarelo bizarro. No gol são-paulino, o zagueiro Kannemann se irritou. Alegando ser abraçado por David durante a cobrança de escanteio, o defensor sinalizou com os braços ao juiz algumas vezes, até se aproximar do árbitro e abraçá-lo para mostrar o que havia ocorrido. André Luiz Bento não gostou nada disso e deu amarelo ao argentino. Foi o 13º dele no Brasileirão.

Renato, irritado, mudou o time no primeiro tempo. O rendimento do Grêmio incomodou bastante Portaluppi, que trocou ainda na etapa inicial. Com 27 minutos, Cristaldo deu lugar a Nathan Fernandes. O treinador gremista começou o jogo com uma movimentação diferente do habitual, usando três zagueiros e três volantes, mas a ação dificultou a construção de jogadas e entregou campo ao adversário.

Gols e melhores momentos

Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

Aos 40 segundos de jogo, David recebeu na entrada da área e bateu forte, mostrando o cartão de visitas do São Paulo. O goleiro Gabriel Grando colocou para escanteio.

1 x 0 São Paulo! Escanteio cobrado em curva por James Rodríguez, Michel Araújo entrou de peixinho e colocou na rede, aos 20 minutos.

Por cima! Aos 23 minutos, James puxou contra-ataque, tocou para Wellington que lançou David. O atacante tentou encobrir Gabriel Grando, mas colocou por cima.

Chutou para longe! James Rodríguez entrou a dribles na zaga do Grêmio e rolou para Michel Araújo, que bateu para fora.

2 x 0 São Paulo. Contra-ataque do São Paulo e James Rodríguez enfia para Pablo Maia driblar o marcador e colocar na rede, aos 22 minutos do segundo tempo.

Furou! Luciano recebeu cruzamento rasteiro, mas errou em bola na hora de concluir.

3 x 0 São Paulo. Wesley vai recuar e passa errado para Gabriel Grando. Luciano se aproveita e coloca na rede.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 3 x 0 Grêmio

Competição: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 21/10/2023 (Sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Kannemann, Josué, Suárez (GRE); Pablo Maia (SP)

Gols: Michel Araújo, do São Paulo, aos 20 minutos do primeiro tempo; Pablo Maia, do São Paulo, aos 22 minutos do segundo tempo; Luciano, do São Paulo, aos 50 minutos do segundo tempo.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington (Nathan); Pablo Maia, Alisson (Wellington Rato), James Rodríguez (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Lucas Moura (Erisson) e David (Luciano). Técnico: Dorival Jr.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann (Galdino) e Wesley; Josué (Araújo), Villasanti e Pepê; Cristaldo (Nathan Fernandes) (Besozzi) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho