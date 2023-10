Santos feminino empata com a Ferroviária e amarga vice do Paulista sub-20

Na manhã deste sábado, o Santos feminino empatou em 1 a 1 com a Ferroviária na volta da final do Paulista sub-20, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com o resultado, o Peixe amargou o vice-campeonato do torneio por conta da derrota na ida por 2 a 1.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Nat Vendito abriu o placar para a Ferrinha. As Sereias da Vila até empataram, aos oito da segunda etapa, por meio de Tainá Maranhão, mas não conseguiram igualar o placar agregado.

Fim de jogo. As Sereinhas empatam em 1 a 1 com a Ferroviária na partida de volta da final e ficam com o segundo lugar do #PaulistãoFemininoSub20. pic.twitter.com/lYrQ6YzNMl ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) October 21, 2023

Agora, o Santos foca na disputa do Brasil Ladies Cup da categoria. No Grupo C, o Peixe terá pela frente o Grêmio, Realidade Jovem e o projeto Futebol é Vida.

A estreia das Sereias da Vila está marcada para acontecer no próximo dia 29, às 15h30 (de Brasília), em Amparo (SP). O adversário será o projeto Futebol é Vida.