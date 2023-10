Maior NBB da história terá reedição da última final na rodada de abertura

A primeira rodada do NBB 2023/24 começa oficialmente neste sábado (21). Quatro jogos dão o pontapé inicial ao maior campeonato do basquete nacional.

A maior edição da história do NBB começa hoje para sete times. A liga conta com 19 equipes em 2023/24, quebrando recorde na 16ª temporada de sua história. Botafogo, Vasco e Mogi Basquete são os novos clubes. O UOL transmite jogos do NBB às segundas-feiras.

Apesar do início oficial da temporada ser hoje, as partidas deste sábado não são as primeiras do campeonato porque o Flamengo precisou antecipar dois jogos — derrota contra Minas e vitória contra o Pato Basquete. O Rubro-Negro está nos Estados Unidos para participar da pré-temporada da NBA. O time carioca enfrentou o Orlando Magic ontem (20).

Confira o que vai rolar de mais importante na rodada de abertura do NBB. O destaque de hoje fica para o duelo entre Sesi Franca e São Paulo, reedição da última final.

Sede de revanche

Jogadores do Franca comemoram o título do NBB 2022/23 Imagem: Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete

Franca e São Paulo se enfrentam hoje, às 17h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão. O duelo coloca frente a frente os últimos finalistas do NBB. O clube do interior paulista conquistou o título em série vencida por 3 a 2.

O sonho do troféu inédito escapou por pouco para o São Paulo, que vem com elenco modificado. Elinho e Shamell saíram do Tricolor. O time contratou nomes como Ricardo Fischer, Dominique Coleman e Vitor Faverani.

O sonho do tricampeonato do Franca esbarra na saída de jogadores. Atual MVP das finais, Georginho transferiu-se para o Ratiopharm Ulm, da Alemanha. Lucas Mariano também deixou o clube — e posteriormente foi suspenso por doping. A promessa Reynan dos Santos, que poderia iniciar sua trajetória como profissional, optou por romper contrato e assinar com a liga Overtime Elite, dos EUA.

Em 2022/23, o Franca foi o primeiro time da história a vencer todos os jogos em uma temporada regular do NBB. A série invicta se estende há 35 partidas, desde março de 2022.

O São Paulo teve uma "minirrevanche" contra o Franca na última quarta-feira, ao bater o rival no Campeonato Paulista por 96 a 66. Mas o jogo valeu pouco para os dois lados, já que a partida era válida pela disputa de terceiro lugar do estadual.

Corinthians sonha com voos mais altos

Elinho Corazza, do Corinthians, marca Bennett, do São Paulo, na semifinal do Paulista de Basquete Imagem: Célio Messias/Saopaulofc.net

O Timão estreia nesta temporada do NBB hoje, às 16h, contra o BRB Brasília, fora de casa, na Arena Nilson Nelson.

O Corinthians visa quebrar uma sequência incômoda e se posicionar entre as principais forças do NBB. O clube não vence uma série de playoffs desde 2019, apesar de se classificar à pós-temporada todos os anos.

O Alvinegro vem de boa campanha no estadual. O time foi vice-campeão, perdendo a final para o Paulistano por 83 a 82 na última quarta. A escalação titular do Corinthians tem quatro nomes novos: Elinho (ex-São Paulo), Rafael Hettsheimeir (ex-Flamengo), Léo Demétrio (ex-Estudiantes-ESP) e Lucas Cauê (ex-Pinheiros).

O Brasília tenta se recuperar no NBB. A equipe terminou a temporada passada na 15ª e penúltima colocação, após dois anos como lanterna. O principal reforço é o retorno do armador Deryk Ramos, que estava longe da capital federal desde 2017.

Reestreia no NBB

Elenco do Botafogo para a temporada 2023/24 do NBB Imagem: Divulgação/Botafogo

Um dos três novos times da liga, o Botafogo recebe o Minas no Ginásio Oscar Zelaya, às 16h.

O Glorioso retorna ao NBB após três anos. A última participação do Botafogo na liga foi na temporada 2019/20, cancelada pela pandemia. O clube chegou a flertar com a desativação do basquete profissional, mas se manteve após mobilização da torcida e passou os últimos anos disputando o Campeonato Brasileiro da CBB (Confederação Brasileira de Basquete).

O clube carioca se reforçou com atletas vindos de fora. Destaque para Jamaal Smith, norte-americano que disputou as três temporadas do Fogão na história do NBB. O ala-armador jogou a temporada passada no Brillantes, da Venezuela.

O Minas já estreou nesta edição do NBB e mostrou sua força. O time foi ao Maracanãzinho no dia 13 e dominou o Flamengo, vencendo por 87 a 70. A equipe mineira trouxe destaques do basquete argentino, como Chuzito González e Nicolás Copello.

Mais um jogo em Brasília

Adyel Borges, reforço do Pinheiros, em partida pelo Campeonato Paulista Imagem: Daniel Vorley/ECP

O outro jogo da rodada acontece às 17h. Em Brasília, o Cerrado recebe o Pinheiros no Ginásio da ASCEB.

O Cerrado foi lanterna na última edição do NBB, com apenas cinco vitórias em 32 partidas. O elenco vem bastante modificado para a temporada, com destaque para a contratação do veterano Davi Rossetto, armador de 31 anos que defendia o Fortaleza Basquete Cearense.

O Pinheiros vem de queda nas quartas de final do Campeonato Paulista, derrotado pelo campeão Paulistano. O time renovou com o armador Felipe Ruivo, e tem como principais reforços a chegada de Jimmy Dreher (ex-Unifacisa) e de Adyel Borges (ex-Paulistano).