Rio de Janeiro será sede da final mundial do maior torneio 1x1 de breaking

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro vai ser sede da final global do Red Bull BC One, maior campeonato de breaking do mundo. Ano que vem a modalidade vai estrear nos Jogos Olímpicos.

O evento vai acontecer no dia 7 de dezembro de 2024, na na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. O anúncio foi feito hoje (21), em Paris, durante a decisão final da edição de 2023, que aconteceu na icônica quadra central de Roland-Garros.

A Cidade Maravilhosa vai ter uma programação especial, com workshops, oficinas de danças e batalhas de exibição. Entre os dias 4 e 6 de dezembro, a agenda estará na Fundição Progresso, no Centro, de forma gratuita e aberta ao público.

O Red Bull BC Onde foi criado em 2004 e a primeira passagem pelo Brasil para uma final global foi em 2006, em São Paulo, no Memorial da América Latina — local que foi sede da final nacional neste ano. O Rio de Janeiro recebeu o torneio em 2012.

Em 2023, o Red Bull BC One passou por 28 países e promoveu mais de 90 qualificatórias regionais. Representando o Brasil, quatro competidores desembarcaram em Paris para buscar o título mundial: as B-Girls Maia e Toquinha e os B-Boys Allef e Leony.

A grande decisão funciona no formato mata-mata, no qual os participantes dançam em frente a um painel formado por cinco jurados e têm suas habilidades avaliadas