Renato não dá prazo para fim de oscilação do Grêmio: 'igual casamento'

Do UOL, em Porto Alegre

Renato Gaúcho admitiu os problemas que o Grêmio enfrenta e a queda de rendimento no Brasileiro. Porém, na entrevista coletiva que sucedeu a derrota para o São Paulo por 3 a 0, disse que a oscilação é normal e comparou a fase a um casamento.

O Grêmio não vence há quatro jogos no Brasileirão, sendo que perdeu os últimos três. O time pode terminar a rodada fora do G4, ou até do grupo de classificação para a próxima Libertadores, dependendo de resultados paralelos.

Não teve um time no Brasileiro que não oscilou. É normal no futebol. Todo time oscila. Chegou a hora do Grêmio, temos oscilado nos últimos jogos, mas mesmo assim estamos na parte de cima da tabela. Concordo que podemos perder posições, mas faltam 10 jogos e nosso objetivo é no mínimo uma vaga na Libertadores. Todo mundo tem sua parcela de culpa, não adianta achar culpados. Mas se querem achar, o culpado sou eu, vou defender meu grupo até a morte

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio

Igual casamento

Renato usou o tom 'sincerão' que costuma ter para fazer um comparativo entre oscilação do time no Brasileirão e um casamento, que nunca se sabe quando irá acabar.

Oscilação é igual casamento, nunca se sabe se vai acabar, e uma hora acaba. E vai acabar. Quando vai acabar? Já deveria ter acabado. Sempre trabalhamos para acabar o mais rápido possível, mas agora perdemos o Suárez [suspenso], temos jogadores fora, e temos uma pedreira [Flamengo] na próxima quarta-feira. Faltam 10 jogos e temos que continuar trabalhando firme para estar na parte de cima da tabela

Renato Gaúcho

O que mais ele disse

Utilização de jovens. "Eu sempre falo que os garotos precisam ir entrando aos poucos. Mas quem você escalaria na lateral hoje? O garoto [Wesley] está lá, treinando com a gente, tem que dar oportunidade. Não que eu quisesse agora, porque foi uma responsabilidade muito grande para ele, mas foi necessário. Eu poderia ter improvisado o Fábio, mas ele teve tendinite e não estava 100%. E o garoto não foi mal. Falhou infelizmente no fim do jogo, faz parte, pela idade, mas não foi mal".

Formação nova. "Não tivemos tempo para treinar, é um jogo atrás do outro. Mas em vários jogos utilizamos três zagueiros e eles [jogadores] estão muito entrosados neste sentido. Se não tem tempo o suficiente, conversamos, e tem que ser no papo. Não foi um esquema diferente. Conversei por cerca de 40 minutos com o time que iria começar, mais a preleção. Tivemos êxito em outras oportunidades, mas hoje não deu certo".