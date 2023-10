Real Madrid empata com Sevilla no Espanhol em reencontro com Sérgio Ramos

Neste sábado, o Real Madrid empatou com o Sevilla por 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Alaba marcou contra, mas Carvajal deixou tudo igual no duelo. A partida marcou o reencontro de Sérgio Ramos com o ex-clube dois anos após a sua saída.

Com 25 pontos, os visitantes estão na primeira colocação, com três a mais que o Girona, que pode cortar a desvantagem ainda nesta rodada. Já a equipe do experiente zagueiro está na 13ª colocação, com nove.

Agora, os comandados de Ancelotti focam na disputa da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto contra o Braga, válido pela terceira rodada, está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desta terça, no Estádio de Braga. Com 100% de aproveitamento, a equipe está com seis pontos, na liderança do Grupo C.

O Sevilla, por sua vez, terá o Arsenal como próximo rival na disputa da principal competição continental da Europa. A bola vai rolar no mesmo horário, nesta quarta-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Na terceira posição, os espanhóis estão com dois pontos, ainda sem vencer no torneio.

O jogo

Logo no começo da partida, o Real Madrid teve um gol anulado por impedimento após checagem do VAR. Pouco tempo depois, Carvajal salvou o arremate de Rakitic em cima da linha. No lance seguinte Kepa fez boa defesa na finalização de Ocampos.

Em prosseguimento à pressão dos mandantes, Sow perdeu oportunidade de frente para o gol. Aos 33, Kroos cobrou falta por baixo, Alaba tentou desviar, mas Sergio Ramos salvou os donos da casa. No final da primeira etapa, Vini Jr. recebeu lançamento de Rudiger e obrigou Nyland a intervir no lance.

Assim como no primeiro tempo, a etapa inicial começou movimentada, com Rodrygo finalizando e o arqueiro desviando para escanteio. Aos 28 minutos, Alaba marcou contra e abriu o marcador para o Sevilla.

Pouco tempo depois, aos 32, Carvajal deixou tudo igual na partida. Em busca de retomar o placar, Sérgio Ramos cabeceou e Kepa fez uma defesaça para garantir o empate.

Confira outros resultados da rodada deste sábado no Espanhol



Real Sociedad 1 x 0 Mallorca



Getafe 1 x 1 Betis