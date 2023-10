A poliglota que ensina línguas aos jogadores e tem brasileiros no currículo

Uma portuguesa tem chamado atenção de diversos jogadores de futebol devido ao seu método de aprendizagem de idiomas. A proximidade com jogadores teria até causado ciúmes em esposas dos atletas do Campeonato Inglês, segundo o diário Marca.

Nas redes sociais, Sara Duque já compartilhou fotos e vídeos ao lado de atletas como o argentino Julián Álvarez, do Manchester City, Danilo, volante ex-Palmeiras, e Victor Hugo, promessa do Flamengo — o jornal espanhol não especificou quais são as esposas teriam se incomodado com a relação dos estudantes com a professora.

Dentre os jogadores do Brasil, craques como Vinicius Junior, Richarlison e Endrick já tiveram aulas com ela, que fala seis idiomas — além da variação do português do Brasil.

Inclusive, o atacante do Palmeiras segue com as aulas de inglês e espanhol, mesmo ainda atuando no Brasil. Vendido ao Real Madrid no final do ano passado, quando tinha 16 anos, Endrik só pode ir para a Espanha ao completar 18 anos, no ano que vem. Pelo menos desde agosto de 2022 ele tem aulas com ela.

Trabalhar com Sara tem sido fundamental para o meu desenvolvimento como jogador. Ela me guiou para compreender os desafios que enfrentarei ao me mudar para uma nova liga, tanto dentro como fora de campo. Não só tem me ajudado a melhorar minhas habilidades em espanhol e inglês, mas também a entender as diferenças culturais que encontrarei na Europa.

Endrick, em legenda de vídeo publicado em conjunto com a professora Sara

Quem é a poliglota?

A portuguesa se chama Sara Duque, tem 30 anos e já foi miss em Portugal. Em 2018, ela foi finalista do Miss Portuguesa, um dos principais concursos de beleza do seu país, e ganhou o título de Miss Photobodel of the Universe 2019, na Turquia. Em 2021, ela representou Portugal no Miss Grand Internacional, na Tailândia, sem classificação.

Sara Duque, professora de idiomas para jogadores de futebol, quando competiu o Miss Grand Internacional na Tailândia como Miss Portugal, em 2021 Imagem: Reprodução/ Instagram @saralduque

"Quando na grande final foram anunciadas as vencedoras do Miss Princess of the Universe e de Photomodel of the Universe, que são as duas nomeações principais do concurso [internacional], não queria acreditar quando ouvi: 'E a vencedora do Photomodel of the Universe é? PORTUGAL'. Não há palavras que descrevam o que senti naquele momento. Um orgulho! Algo que permanecerá para sempre na minha memória", disse Sara, após vencer o concurso.

Além de miss, a jovem também é advogada, tendo estudado Direito do Esporte no Reino Unido e Psicologia do Esporte na University of Real Madrid, na Espanha. Encantada pela área dos esportes, Sara decidiu se tornar professora de idiomas no futebol.

Ela fala seis: português, inglês, espanhol, alemão, italiano e francês.

A portuguesa Sara Duque com o jogador brasileiro Richarlison, seu aluno de idiomas Imagem: Reprodução/ Instagram @saralduque

Apesar do seu percurso na área do Direito do Esporte, a sua paixão pelo futebol e pelos idiomas a redirecionou para o mundo do coaching de idiomas no futebol, e Sara então criou o autointitulado "primeiro programa linguístico do mundo especificamente concebido para jogadores e treinadores de futebol de alto rendimento".

Frequentemente ela viaja ao Brasil e já palestrou para clubes como Fluminense, Vasco da Gama e Athletico-PR. E também já deu aulas para jogadores do Flamengo, Palmeiras, Manchester City e Manchester United.

Especialista em ensinar novas línguas para jogadores de futebol, Sara Duque costuma escrever sobre o processo de aprendizado dos atletas nas redes sociais. Nas publicações, a professora relaciona o esporte com a linguística.

A comunicação é a fundação do sucesso, dentro e fora de campo. No futebol, a comunicação clara entre jogadores é essencial para executar estratégias, tomar decisões em frações de segundo e atingir os objetivos da equipe. Da mesma forma na vida, a comunicação efetiva pode nos ajudar a construir relações, solucionar problemas e navegar entre culturas. Como instrutora de línguas para jogadores de futebol, eu acredito que se especializar em uma nova língua não apenas melhora as habilidades comunicativas, mas também promove noções culturais e empatia.

Antes de se dedicar ainda mais para as aulas de idiomas, as causas das crianças estiveram sempre presentes na sua vida, segundo sua antiga organização como miss.

Sara foi embaixadora da Little Princess Trust em Portugal, uma instituição de caridade que fornece gratuitamente perucas a crianças e jovens que perderam o cabelo em tratamentos de câncer.

Nesta semana, ela esteve no Uruguai, onde assistiu ao jogo da seleção brasileira contra o Uruguai — os donos da casa venceram por 2 a 0.