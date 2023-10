Por falta de energia, jogo do Botafogo contra o Athletico-PR é suspenso no Nilton Santos

O jogo entre Botafogo e Athletico-PR, que ocorreria neste sábado à noite, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi definitivamente suspenso. A partida precisou ser interrompida no início do segundo tempo após a quinta queda de luz.

O confronto estava empatado por 1 a 1. O Glorioso abriu o placar no primeiro tempo, com Tiquinho Soares, e o Furacão empatou por meio de Pablo.

O duelo sofreu com os problemas na iluminação desde o seu início. Somente no primeiro tempo, a partida foi paralisada em quatro oportunidades.

Na etapa final, as duas equipes jogaram por alguns minutos, sem a iluminação total. Para piorar, mais refletores se apagaram, o que gerou a nova paralisação da partida.

O árbitro Matheus Delgado Candançan esperou uma hora pelo retorno da iluminação, o que não aconteceu. Assim, a partida foi suspensa.

"Nós não temos 100% de segurança para prosseguir com a partida, portanto, o jogo está suspenso definitivamente. A CBF vai entrar em contato com ambos os clubes para discutir uma nova data", disse o árbitro.

"É ruim. Agora é esperar o que vão dizer para a gente se preparar para o retorno da partida", acrescentou o lateral esquerdo Marçal, do Botafogo.

Após o ocorrido, o clube carioca se manifestou por meio de uma nota oficial, afirmando que a origem do problema ainda está sendo apurada.

Na partida entre Botafogo e Athletico-PR, disputada neste sábado (21), houve uma instabilidade no sistema de energia, de causas e responsabilidades desconhecidas. É prematuro afirmar a origem do ocorrido, que ainda está sendo apurada. Após tentativas de identificação das... pic.twitter.com/V5TCV50wSZ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 22, 2023

Uma nova data para a partida não foi definida pela CBF. O jogo não deve acontecer neste domingo, por causa do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. O Botafogo volta a campo nesta terça-feira, contra o Fortaleza, no Castelão.