Inspiração argentina, lição na base e mais: como Patryck virou joia do SPFC

Patryck Lanza, que está há quase uma década no São Paulo, desponta como uma das joias do futebol brasileiro. O paulista de Mogi Mirim, hoje com 20 anos e com contrato até 2027, representa a seleção de base em torneios internacionais e é visto como uma das maiores revelações de Cotia.

Ele falou com exclusividade ao UOL sobre diferentes temas: desde seu início no Tricolor, passando pela suas inspirações e terminando no atual momento da carreira. O lateral, que também se destaca pelas cobranças de falta, defende o Brasil nesta edição do Pan-Americano.

A promessa Patryck Lanza

Por que os garotos de Cotia se adaptam rapidamente ao profissional? "Creio que temos de ter uma mentalidade forte e também ganhamos títulos, isso ajuda muito no processo. Para jogar no São Paulo, tem que ter uma mente vencedora. Isso acaba facilitando na hora em que chegamos ao profissional. É preciso ter muita paciência também."

Principal mudança pós-base. "O que mais mudou foi a concentração para as minhas tomadas de decisão. No profissional, a exigência e a intensidade são maiores e tudo toma uma proporção enorme, então tive que trabalhar muito."

Diferenças entre Ceni e Dorival. "Acredito que tenha sido a função tática. Não posso revelar as orientações, mas cada um tem uma ideia de jogo e tivemos que nos adaptar taticamente."

Patryck durante partida do São Paulo em 2023 Imagem: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Inspiração argentina para cobrar faltas. "Sempre admirei muito o Mess, tanto como atleta quanto como batedor de faltas. Admiro por tudo que ele fez na carreira e pela forma como bate na bola."

-> Nota da edição: Patryck era o cobrador oficial na base do São Paulo e marcou, somente em 2019, cinco gols desta forma

Treino de faltas no profissional. "Tenho procurado treinar e evoluir sempre nesse quesito. É importante estar preparado para quando as oportunidades aparecerem. No nosso elenco, temos ótimos batedores, como o James Rodriguez, o Lucas e o Rato. Procuro observar e aprender com cada um deles."

Idolatria na posição. "O cara do elenco que sou mais próximo é o Rafinha. Ele é quem mais me ajuda dentro e fora de campo e é um ídolo para mim."

Projeção da seleção no Pan. "Que a gente possa fazer uma grande campanha. Temos um grupo bem competente e bem competitivo. Estamos todos trabalhando pelo objetivo de conquistar o ouro que o Brasil não ganha há muito tempo. Estamos muito focados para fazer um bom trabalho."

Números do lateral

Jogos na temporada pelo São Paulo: 11 (duas assistências)

Torneios pela seleção: Sul-Americano sub-17 (2019), Mundial sub-17 (2019), Sul-Americano sub-20 (2023) e Pan-Americano (2023)

Títulos: Copa do Brasil sub-17 (São Paulo), Mundial sub-17 (Brasil), Paulista sub-17 (São Paulo), Sul-Americano sub-20 (Brasil), Campeonato Paulista (São Paulo), Copa do Brasil (São Paulo),

