Pan 2023: Raiza Goulão conquista o bronze no ciclismo mountain bike

O Brasil conquistou a segunda medalha de bronze do dia no ciclismo mountain bike cross country com Raiza Goulão. Ela repetiu o desempenho de José Gabriel, que também ficou em terceiro na prova masculina.

O que aconteceu

Jennifer Ming Jackson, do Canadá, ficou com a medalha de ouro, e Catalina María Vidaurre Kossmann, do Chile, ficou com a medalha de prata. A canadense terminou a prova com 1h20min35, enquanto a chilena completou o circuito em 1h23min20.

Canadá e Chile também repetiram o desempenho do masculino, em que ficaram com a primeira e segunda posições, respectivamente.

Raiza Goulão terminou a primeira volta na sexta posição e assumiu um lugar mais confortável no top-3 a partir da terceira — foram seis no total. Ela completou a competição com o tempo de 1h24min57.

Karen Olimpio, que também representou o Brasil, terminou na quinta posição. Ela começou a prova em um ritmo forte, ocupando a terceira posição nas duas primeiras voltas. Depois, acabou ultrapassada por Raiza e e pela argentina Agustina Maria Apaza. Karen completou a disputa em 1h27min00.

