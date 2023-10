Pan 2023: Paulo Ricardo vence equatoriano e conquista o bronze no taekwondo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O taekwondo deu mais uma medalha ao Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Paulo Melo venceu o equatoriano Adrian Ramon por 2 a 0 e conquistou o bronze na categoria até 58 quilos.

O que aconteceu

O brasileiro abriu vantagem na reta final do primeiro round, viu Adrian encostar no placar, mas saiu vitorioso por 2 a 1.

No começo do segundo round, Paulo conseguiu uma sequência de golpes e, posteriormente, administrou bem a luta até o final, tendo 10 a 3 no placar.

O atleta lamentou o erro que cometeu na semifinal, quando perdeu para o argentino Lucas Guzman, mas celebrou a medalha conquistada.

"Estou feliz, é uma medalha de bronze. Aconteceu um erro na semifinal, que me custou a vaga na final, mas estou feliz com esse resultado. Só a primeira medalha. Nos próximos dias, o taekwondo vai mandar brasa", disse, ao Canal Olímpico do Brasil.

"Por equipe vai ser a primeira vez que vou participar. Esse formato é novo, o pessoal do Brasil nunca participou. Estamos otimistas e vamos para cima", completou.

Paulo também havia conquistado o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Peru, em 2019.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.